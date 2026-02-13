Allen fällt bei einem neuen Open-World-Game für die PS5 der bizarre Hühner-Bizeps auf, dabei ist das Gameplay noch spannender

Allen fällt bei einem neuen Open-World-Game für die PS5 der bizarre Hühner-Bizeps auf, dabei ist das Gameplay noch spannender

Die gestrige State of Play kam mit einem starken Aufgebot an neuen Spielen für die PS5 daher. Eines davon hat vor allem mit seiner Hauptfigur für Aufsehen gesorgt – einem muskulös gebauten Hühnermann. Dabei geht jedoch oft das noch spannendere Genre des Spiels unter.

Von welchem Spiel ist die Rede? Das wurde nun erstmals als Project Windless angekündigt, und zwar mit einem offiziellen Reveal-Trailer. Zwar gab es bereits im September 2022 einen bizarren und blutrünstigen Trailer, außer der Vorlage war dazu aber noch nichts bekannt.

Project Windless adaptiert Die Legende vom Tränenvogel (auf Englisch: „The Bird That Drinks Tears“), eine Reihe beliebter Romane des koreanischen Autors Lee Youngdo. Diese spielen in einer High-Fantasy-Welt, die stark von der koreanischen Mythologie und Folklore inspiriert ist.

Den neuen Reveal-Trailer zu Project Windless seht ihr hier:

Im offiziellen Reveal-Trailer zu Project Windless auf PS5 metzelt ihr euch als Muskelhuhn durch Gegnerhorden
Als riesiges Muskelhuhn gegen Horden von Gegnern kämpfen

Was zeigt der Trailer? Das erste, was ins Auge sticht, ist der ungewöhnliche Protagonist des Spiels. Dieser ist ein humanoides Huhn (und noch dazu ein echter Muskelberg), das sich mit Schwertern durch Horden von Gegnern metzelt. Die Witze schreiben sich von selbst.

In der Lore des Spiels heißt das, ihr spielt einen Lekon. Das sind rund drei Meter große, gefiederte Wesen mit einem Hahnenkopf – und sie sind äußerst mächtig. Sie tragen überdimensionierte, fast unzerstörbare Waffen bei sich, und selbst ihr Schrei hat große Zerstörungskraft. Hauptgegner scheinen die Naga zu sein, die mit ihrer schuppigen Haut Reptilien ähneln.

Ein Lekon ist die perfekte Wahl für die Art von Action-Spiel, die Project Windless wohl werden soll. Im Trailer sieht das Open-World-Action-RPG nämlich nach einem Musou im Stil von Dynasty Warriors aus.

Was sind Musous überhaupt? Dabei handelt es sich um ein Subgenre von Action-Spielen, in denen ihr als einzelner übermächtiger Krieger gegen große Gruppen von Gegnern kämpft. Die Kämpfe orientieren sich dabei an Hack&Slash-Titeln.

Für Fans des Musou-Genres gibt es derzeit eigentlich nur eine wirkliche Option, nämlich die Dynasty-Warriors-Reihe vom japanischen Entwickler Koei. Die gibt es schon seit 1997 und mit Dynasty Warriors: Origins erschien im Januar 2025 der neueste Teil. Project Windless könnte also erstmals eine spannende Alternative dazu werden.

Was sagt ihr zum Trailer für Project Windless? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Das Spiel ist nur eine von vielen starken Ankündigungen, die es auf der State of Play gab. Ein Studio hat dort besonders stark abgeräumt, mehr dazu lest ihr hier: Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play, zeigt mit 4 Trailern, wie man die Fans perfekt abholt

huhu2345
#1254499

Wird ein Day One Kauf.
Die Welt hat mich schon so Neugierig gemacht, der Roman ist schon bestellt und wird Morgen gelesen.

0
