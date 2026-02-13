Legendäres Entwicklerstudio ist der Gewinner der State of Play, zeigt mit 4 Trailern, wie man die Fans perfekt abholt

Am 12.02.2026 fand wieder eine State of Play von Sony statt. Dabei präsentierten viele Entwickler neue Spiele oder Trailer. Mit dabei war auch das legendäre Konami, das mit gleich 4 Trailern zeigt, wie man eine solche Show perfekt nutzt.

Konami hat viele legendäre Spielereihen hervorgebracht. Das ist auch kein Wunder, immerhin sind sie seit den 1980er-Jahren Entwickler und Publisher für Videospiele. Von ihnen stammen Serien wie Silent Hill, Metal Gear, Castlevania oder das klassische Frogger.

Auf der State of Play von Sony vom 12.02.2026 präsentierten sie gleich 4 Titel mit 4 Trailern und zeigten damit, wie man nicht nur Fans richtig abholt, sondern auch eine gute Mischung für die Zukunft zeigt. Die 4 Trailer präsentieren wir euch hier einmal einzeln.

Castlevania: Belmont’s Curse

Wenn man mal von Mobile-Titeln und den letzten Collections alter Spiele absieht, warten Fans der Castlevania-Reihe seit 2014 auf einen neuen Teil. Hier und da hatte die Vampir-Saga mal Cameo-Auftritte (etwa in Vampire Survivors), doch jetzt scheint sie richtig zurückzukehren.

Zusammen mit Evil Empire und Motion Twin bringt Konami einen neuen 2D-Teil der Reihe. Erneut wird man laut dem Trailer gegen verschiedene Monster kämpfen müssen, während man ein Schloss erkundet. Wie in vorherigen Teilen der Reihe sind auch verschiedene Waffen zu sehen.

Motion Twin ist auch kein gänzlich unbekannter Entwickler für das Franchise. In Ihrem 2D-Roguelike Dead Cells gab es bereits einen Castlevania-DLC mit einigen Gegnern, Bossen und Waffen aus der Reihe.

Das Spiel soll noch 2026 für PS5, Switch 1 und 2, Xbox Series X|S und den PC erscheinen.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Auch wenn der Abgang von Hideo Kojima bei Konami ein herber Schlag für viele Fans der Metal-Gear-Reihe war, lohnt es sich, die Spionage-Reihe nachzuholen. Damit das auf modernen Plattformen auch gut geht, veröffentlichte Konami 2023 die Master Collection Vol. 1 mit allerlei Spielen und Bonus-Inhalten.

Lange war unklar, ob auch der 4. Teil, der ursprünglich nur auf der PS3 erschien, zurückkehren würde, doch jetzt wissen wir: Es ist endlich frei und viele Leute werden die Möglichkeit haben, den Titel nachzuholen. Zusätzlich zu Teil 4 gibt es noch Metal Gear Solid: Peace Walker und Metal Gear: Ghost Babel.

Die Collection erscheint bereits am 27. August 2026 auf der PS5, der Switch 1 und 2, dem PC und der Xbox Series X|S.

Darwin’s Paradox!

Passend zur Metal-Gear-Ankündigung zeigte man einen neuen Trailer zu Darwin’s Paradox! Das Spiel sieht aus wie ein klassischer Animationsfilm, und als Oktopus müsst ihr aus der Gefangenschaft fliehen, um wieder in den Ozean zurückzukehren.

Dafür müsst ihr nicht nur klettern und euch verstecken, ihr müsst auch Rätsel in verschiedenen Leveln lösen. Wie der Trailer zeigt, setzt das Spiel auf Slapstick-Humor und Situationskomik. Das Spiel soll bereits am 2. April 2026 auf der PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S und dem PC erscheinen.

Das Spiel hat auch eine Demo bekommen, die ihr ausprobieren könnt.

Silent Hill: Townfall

Zusammen mit Annapurna Games veröffentlicht Konami 2026 einen neuen Teil der Horror-Reihe Silent Hill. Anders als noch bei Silent Hill f aus dem Jahre 2025 geht es diesmal nach Schottland. Simon Ordell kehrt zurück zur Insel St. Amelia. Doch dort findet er nur einen Nebel und eine verlassene Stadt.

Eine der größten Neuerungen ist diesmal die First-Person-Ansicht. Man muss sich vor Monstern schützen und ergründen, was auf der Insel überhaupt passiert. Im Trailer sieht man bereits diverse Monster-Designs, die zum Horror der Reihe passen.

Das Spiel soll auf der PS5 und dem PC erscheinen.

Warum waren die Trailer von Konami so gut? Konami erhielt einen eigenen Slot auf der Show und die 4 Trailer sind nicht nur für Hardcore-Fans interessant, sie bedienen verschiedene Genres: Metal Gear ist eine Collection für Interessierte, Silent Hill ein neuer Horrortitel der Reihe und Castlevania und Darwins Paradox! bedienen nochmal andere Zielgruppen.

Die Historie des Studios wird gefeiert, aber auch die Zukunft mit neuen Titeln. Besonders spannend ist auch, dass jeder Titel 2026 erscheint. Somit können sich Spieler direkt auf das Jahr vorbereiten und müssen nicht zu lange auf einen Titel warten, der erst in ein paar Jahren erscheint. Anders sieht es bei Spielen wie Star Wars: Knights of the Old Republic aus: Eines der besten Spiele zu Star Wars war nie vollständig, jetzt soll es neu aufgelegt und beendet werden