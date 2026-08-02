Ein Anime versteckt in 90 Sekunden über 50 Referenzen aus Film & Fernsehen, doch ihr habt bestimmt nicht alle entdeckt

Der Anime zu Chainsmoker Cat erlangte viel Aufsehen durch sein Opening. Das ist nämlich voller Referenzen auf andere Filme und Serien, die in den letzten Jahrzehnten erschienen sind.

Chainsmoker Cat verbindet genau das, wofür es mit seinem Namen steht: Kettenrauchen und ein Katzengirl, das in vollkommener Verwahrlosung lebt. Der Anime sorgte schon mit seiner ersten Episode für Ekel unter den Zuschauern und führte dazu, dass einige den Anime sogar abbrechen mussten.

Doch das Opening ist eine große Besonderheit. Hier gibt es nämlich zahlreiche Referenzen auf andere Filme und Serien, die seit 1965 veröffentlicht wurden. MeinMMO stellt euch in dieser Liste alle Referenzen vor, die euch bekannt vorkommen könnten. Ihr findet sie in der Reihenfolge, wie sie auch im Opening auftauchen.

Mit unserem Inhaltsverzeichnis könnt ihr direkt zu den einzelnen Referenzen springen:

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Alle Referenzen aus Chainsmoker Cat im Überblick

1996 – Trainspotting

Hierbei handelt es sich um die erste Szene des Openings. Protagonist Renton aus dem Film lässt sich nach seinem Drogenkonsum rückwärts langsam zu Boden sinken. In einer zweiten Einstellung sieht man den Kopf des Charakters auf dem Boden liegend und zwar von der Seite.

1965 – For a Few Dollars More

In der Szene passiert nicht viel: Yani zündet sich eine Zigarette an, aber genau dieselbe Bewegung gibt es auch in dem Film von 1965. In der Original-Szene ist Clint Eastwood in seiner ikonischen Rolle als der Mann ohne Namen zu sehen, der sich mit leicht gesenktem Kopf, verdeckt von seinem Hut, ein Zigarillo anzündet.

1986 – A Better Tomorrow

Hierbei handelt es sich um eine Hommage an die Szene, in der sich Mark Lee eine Zigarette mit einem brennenden 100-Dollar-Schein anzündet. Die Bewegung und die Sonnenbrille von Yani sind eins zu eins dieselben, doch statt eines Dollarscheins wird ein Magazin genutzt.

1982 – Blade Runner

Auch hier raucht Yani einfach nur eine Zigarette. Die Bewegung gleicht der von Figur Rachael aus Blade Runner. Es handelt sich um die berühmte Szene, in der sie Rick Deckard trifft und dem sogenannten Voigt-Kampff-Test unterzogen wird, während sie elegant eine Zigarette raucht.

2005 – Constantine

Auch hier wird sich wieder einfach nur eine Zigarette angezündet. Dasselbe tut Keanu Reeves in seiner Rolle als John Constantine vor einem Convenience Store.

1985 – The Breakfast Club

In dieser Szene ist der Charakter Brian Johnson zu sehen, wie er seinen Mund öffnet, um Rauch auszustoßen. Die nachsitzenden Schüler sitzen gemeinsam im Kreis in der Schulbibliothek und rauchen Marihuana. Auch die Sonnenbrille ist im Opening von Chainsmoker Cat zu sehen.

Video starten Chainsmoker Cat: Trailer zum Anime zeigt die verwahrloste Kettenraucherin Autoplay

1965 – Pierrot le Fou

In dieser Badewanneneinstellung ist Jean-Paul Belmondo in seiner Rolle als Ferdinand Griffon zu sehen. Ziemlich zu Beginn des Films sitzt Ferdinand rauchend in der Badewanne und liest seiner kleinen Tochter, die im Raum ist, aus einem Buch vor. Im Anime liest Yani aus einem Manga. Im Original handelt es sich dabei um den Band „Histoire de l’Art“ eines französischen Kunsthistorikers.

2005 – Sin City

Hier ist der Schauspieler Benicio Del Toro in seiner Rolle als korrupter Polizist Jackie Boy zu sehen, der sich im Auto eine Zigarette anzündet. Auch der Anime übernimmt dabei den typischen Schwarz-Weiß-Look.

2019 – Joker

Im Original tänzelt Joker in seinem roten Anzug und seiner Clowns-Bemalung mit einer Kippe im Mund die Treppen herunter. Im Anime trägt Yani zwar kein Clown-Gesicht und keinen Anzug, aber die Zigarette im Mund bleibt.

2008 – Breaking Bad

In dieser Szene ist Walter White zu sehen, der sich eine Zigarette bastelt und gerade sein Blättchen anleckt. Auch Yani tut es ihm hier gleich.

1994 – Léon – Der Profi

In dieser Szene sitzt Mathilda mit einer Zigarette in der Hand am Geländer des Balkons und wackelt mit den Beinen. Yani tut es ihr gleich, sabbert aber dabei.

Die hier aufgelisteten Referenzen gehen bis einschließlich Sekunde 12. Hier gab es bereits zahlreiche Anspielungen, die in den nächsten Abschnitten etwas gestreckter sind. Damit ihr euch nicht wieder bis Seite 1 zurückklicken müsst, um das Opening zu sehen, haben wir es euch auf jeder Seite neu eingebunden.