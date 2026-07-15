Fans sind überrascht, wie eklig ein neuer Anime ist, loben ihn als Anti-Raucher-Kampagne

Eine Kettenraucher-Katze ist gerade so eklig, dass viele Fans den Anime abbrechen. Sogar die Synchronsprecherin ekelte sich bei den Tonaufnahmen.

Um welchen Anime geht es? Chainsmoker Cat startete am 2. Juli 2026 im Stream und ist sowohl auf Netflix als auch auf Crunchyroll zu sehen. Er läuft in der aktuellen Sommersaison 2026 und wird voraussichtlich um die zwölf Episoden haben.

Inhaltlich geht es um das Katzenmädchen Janiro. Sie wohnt im modernen Japan, ist allerdings schwer nikotinsüchtig und arbeitslos. Sie lebt in absoluter Verwahrlosung und kann sich nicht einmal das Geld für neue Kippen leisten.

In ihrer Not greift sie zu grotesken Maßnahmen, um doch noch an einer Zigarette zu ziehen. In der Nachbarschaft gibt es aber noch andere schlimme Schicksale, beispielsweise eine toxische Gamer-Katze oder einen schwer drogenabhängigen Nachbarn.

Die Zuschauer begleiten das Katzenmädchen in ihrem tristen Alltag, der voller schwarzem Humor steckt. Der Anime adaptiert dabei die Geschichte vom Manga, der seit dem 20. Februar 2023 läuft und immer noch nicht abgeschlossen ist.

Video starten Chainsmoker Cat: Trailer zum Anime zeigt die verwahrloste Kettenraucherin Autoplay

Ekliger Alltag des Katzenmädchens

Warum ist der Anime so eklig? Yaniko lebt komplett verwahrlost und scheut auch nicht davor zurück, zu besonderen Maßnahmen zu greifen, um doch noch an Nikotin zu kommen. Beispielsweise raucht sie immer noch weggeworfene Zigarettenstummel aus dem Müll oder schneidet das Ende von Zigaretten ab, die in Hundekot stecken.

Zudem ist die Wohnung der Protagonistin eine stinkende Müllhalde und der Zigarettenrauch omnipräsent. Das Konzept der Serie ist es, eine Person am absoluten Tiefpunkt zu zeigen und das Rauchen absolut nicht zu verherrlichen.

Selbst die Synchronsprecherin der Protagonistin gab zu, dass sie sich zunächst über ihre Rolle freute, sich dann aber fragte, warum gerade sie dafür ausgewählt wurde. Trotzdem kann sie dem Anime etwas abgewinnen (zu lesen auf Automaton):

Die Geschichte ist unglaublich, und man kann den Zigarettenrauch förmlich durch den Bildschirm riechen, aber ich finde, sie hat eine gewisse Anziehungskraft, die einen dazu bringt, weiterzulesen. Alle Figuren sind schreckliche Menschen, aber mir gefällt, dass sie alle auf ihre eigene Art charmant sind.

Auch beim Publikum stellt sich eine gemischte Begeisterung für den Anime ein. Auf Reddit finden viele User, dass es eine der besten Anti-Raucher-Kampagnen sei, die sie jemals gesehen hätten. Es gibt aber auch viele Kommentare mit einer Menge Sarkasmus, wie ein User, der den Anime Familien empfehlen würde.

Was haltet ihr von dem Anime? Habt ihr bereits die ersten Folgen gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Es ist wohl umstritten, ob dieser Anime in euer Regal gehört oder nicht. MeinMMO-Dämon Cortyn hat zumindest die absoluten Standards aufgelistet, die jeder Anime-Fan bei sich zuhause haben sollte. Die Liste findet ihr hier: 5 Anime, die jeder im Regal stehen haben sollte