Nodusfall sieht aus wie ein neues Elden Ring, streicht aber nervige Mechanik, die mir jedes Soulslike versaut

Nodusfall hat bislang nur einen Trailer von sich gezeigt. In einer Q&A-Runde beantworten die Entwickler jetzt die wichtigsten Fragen, damit sich Spieler besser vorstellen können, was hinter dem Game steckt. Ein Punkt gefällt MeinMMO-Redakteurin Jasmin besonders gut:

Was wird das für ein Spiel? Auf X erklären die Entwickler, dass es sich bei Nodusfall um ein mythologisches Action-Spiel mit Fokus auf Multiplayer-Koop handelt. Der Launch sei für PC fest bestätigt und weitere Plattformen könnten noch folgen.

Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines Webers, der seine ursprüngliche Macht verloren habe. Das Ziel sei es, durch Prüfung zu wachsen und die zerbrochene Weltordnung wiederherzustellen. Als Feinde dienen einstige Götter und Lebewesen, die korrumpiert wurden.

Obwohl der Fokus auf Multiplayer-Koop liegt, sollen auch Solo-Spieler fast alle Kerninhalte problemlos allein erleben können. Allerdings würden die Entwickler das nicht empfehlen, da die Rollenverteilung und kooperative Mechaniken wie sonst fehlen würden.

Da die Optik und der Fokus auf Bosskämpfe stark an Spiele wie Elden Ring erinnern, drängt sich die Frage auf, wie schwer das Game wirklich ist. Doch auch darauf hat HoYoverse eine Antwort.

Video starten Das neue Hoyoverse-Spiel Nodusfall im düsteren Trailer Autoplay

Wie schwer wird das Game? Nodusfall sei für Einsteiger konzipiert und deshalb für eine Menge Spieler zugänglich. Es soll aber auch durch Steuerung, Teamkoordination und Build-Vielfalt genügend Tiefe für erfahrene Action-Spieler bieten:

Wir wollen nicht, dass der Schwierigkeitsgrad zu einer Hürde für den Einstieg in Nodusfall wird. Das Spiel ist so konzipiert, dass es auch für Spieler zugänglich ist, die neu in dieser Art von Action-Gameplay sind. Gleichzeitig bietet es viel Spielraum nach oben in Bezug auf Steuerung, Teamkoordination und Builds, sodass Spieler, die Herausforderungen lieben, tief in die Materie eintauchen können.

Zu den Einsteigern zählt auch MeinMMO-Redakteurin Jasmin

Was meint MeinMMO-Redakteurin Jasmin dazu? Ich spiele viele Rollenspiele und würde behaupten, dass ich vom Skill her irgendwo im Mittelfeld anzusiedeln wäre. Doch Soulslikes sind bei mir so ein Deal-Breaker, dass ich bisher noch keines beendet habe.

Beim Remake von Demon’s Souls bin ich schon am ersten Bossgegner, Phalanx, gescheitert. Wie soll man bitte an seinen kleinen Schleimtruppen überhaupt vorbeikommen?

In Sekiro: Shadows Die Twice war es noch schlimmer. Hier wurde ich sogar regelmäßig von normalen Gegnern aus dem Leben geschallert. Einen Bossgegner habe ich hier nie gesehen.

Das Höchste der Gefühle war damals The Surge. Hier habe ich sogar mehrere Bossgegner besiegen können, aber bis zum Ende habe ich es einfach nicht durchgehalten.

Dementsprechend freue ich mich, dass nur die Optik von Nodusfall nach Spielen wie Elden Ring ausschaut. Der einfache Schwierigkeitsgrad macht es mir leichter, länger motiviert zu bleiben und mich auf das Spiel einzulassen.

Aus meiner Sicht haben Soulslikes ihre Daseinsberechtigung, denn sie sind für die ausdauernden Spieler gedacht, die sich immer wieder derselben Herausforderung stellen wollen. Aber das ist eben nichts für mich, weshalb ich mich freue, dass Nodusfall in die selbe Kerbe schlägt, aber für alle Spieler zugänglich ist.

Was sagt ihr zur Strategie bei Nodusfall? Hättet ihr lieber ein Soulslike gehabt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Tatsächlich konnte ich mir als einer der ersten deutschen Journalisten Nodusfall anschauen und reinspielen. Ich muss gestehen, dass mir eine Sache dabei sogar viel zu leicht vorkam: Ich konnte als eine der ersten Personen aus Deutschland das „mythologische Monster Hunter“ von den Machern von Genshin Impact zocken – so gut wird es