Die Macher von Genshin wagen sich ans Sammeln von Monstern, lassen euch neues Spiel vorab testen

Wer das Sammeln von Monstern liebt, der kann demnächst in einem neuen Spiel der Macher von Genshin Impact richtig loslegen. Vorab gibt es die Testphase zum Reinschnuppern.

Was ist das für ein Spiel? In Honkai Nexus Anima können Spieler unterschiedlichste Kreaturen sammeln und in Kämpfen gegeneinander antreten. Dabei gibt es allerdings keine rundenbasierten Kämpfe wie beispielsweise in Pokémon, sondern Echtzeitkämpfe auf einem kleinen Schlachtfeld, auf das ihr in der Vogelperspektive draufschaut.

In den Kämpfen stehen euch auch Karten am unteren Bildschirm zur Verfügung, die eine Castzeit haben. Sobald diese abgelaufen ist, könnt ihr beispielsweise Flächenschaden auf dem Schlachtfeld zufügen.

Wie genau das ausschaut, könnt ihr im folgenden Video sehen:

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Um eure Monster für den Kampf zu verstärken, ist es möglich, sie mit bestimmten Items weiterzuentwickeln. Es soll dabei sogar seltene chromatische Anima geben. Zudem gibt es eine offene Welt, in der ihr umhercruisen könnt, teilweise auf eurem eigenen Monster.

Da es sich um ein Spiel von miHoYo und HoYoverse handelt, wird es in irgendeiner Form Gacha-Mechaniken geben, bei denen ihr Echtgeld ausgeben müsst, um schneller im Spiel voranzukommen. In welcher Form sie genau auftauchen werden, ist bislang noch nicht klar.

Video starten Honkai: Nexus Anima zeigt den Monster-Sammelspaß im Trailer Autoplay

So nehmt ihr am offenen Test teil

Wie kann ich am Tag teilnehmen? Falls euch die Neugier gepackt hat, könnt ihr euch auf der offiziellen Seite von Honkai: Nexus Anima für den Vorabtest anmelden. Ihr müsst dafür eine Umfrage beantworten, damit ihr in die engere Auswahl kommt. Allerdings wird nicht jeder Teilnehmer der Umfrage automatisch für die Testphase zugelassen.

Ihr müsst dann ab dem 9. Juli 2026 euer E-Mail-Postfach genauer im Blick haben. Denn an diesem Tag beginnt die kostenlose Testphase auf PC, iOS und Android. Ein Datum für das Ende wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Was haltet ihr vom neuen Spiel der Macher von Genshin Impact? Werdet ihr einmal reinschauen oder werdet ihr euch lieber mit einem anderen Monster-Sammelspiel vergnügen?

Nebenbei arbeitet das Team an einem weiteren Spiel, das deutlich realistischer aussehen soll als die bisherigen Titel des Entwicklers. Durch einen ersten Teaser wissen wir bereits, welche Komponenten in dem Game enthalten sein sollen: Macher von Genshin Impact kündigen neues MMO in Unreal Engine 5 an, verabschieden sich vom Anime-Look