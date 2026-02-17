„Das Original ist zurück“: Ein JRPG war bereits Sword Art Online, bevor es das überhaupt gab, kehrt nach 15 Jahren zurück

Noch bevor Sword Art Online seine ganze Welt in ein MMORPG verwandelte, gab es ein anderes JRPG mit derselben Prämisse. Dieses kehrt nun zurück und das 15 Jahre nach dem letzten Teil der Reihe.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist .hack (gesprochen „Dot hack“). Das ist eine Reihe von JRPGs, die zum größeren „Project .hack“ gehören. Dieses ist ein Franchise, das neben Videospielen auch mehrere Animes, Mangas und Romane umfasst. 

Die Videospiele zu .hack wurden allesamt vom japanischen Entwicklerstudio CyberConnect2 entwickelt, das Publishing übernahm Bandai Namco. Der letzte Teil der Reihe, .hack//Link, erschien im Jahr 2010 –  allerdings nur für die PSP und das auch ausschließlich in Japan.

Jetzt wurde ein neues Spiel angekündigt: Das heißt .hack//Zero und wird erneut von CyberConnect 2 entwickelt. Einen ersten Teaser gibt es dazu ebenfalls.

Den Teaser zu .hack//Zero seht ihr hier:

Erster Teaser zu .hack//Zero: Die JRPG-Reihe bekommt nach 15 Jahren einen neuen Teil
Fans feiern Rückkehr eines Originals

Worum geht’s in dem Spiel? .hack spielt in zwei Welten: Der realen und einer virtuellen im Spiel, die „The World“ genannt wird. Dies wird auch in .hack//Zero wieder der Fall sein. 

Von der Prämisse her ähnelt das Universum dem von Sword Art Online (SAO), wobei .hack zuerst da war: Der erste Teil erschien im Juni 2002. Der Light-Novel, auf dem SAO basiert, erschien dahingegen erstmals im November gleichen Jahres. Bis SAO das erste Videospiel hervorbrachte, dauerte es weitere elf Jahre. Unter Fans gilt .hack daher oftmals als „das Original“, für viele auch als das bessere SAO. 

Dementsprechend ist die Freude auf eine Rückkehr des Franchises groß. Das lässt sich direkt aus den Kommentaren zum Teaser auf YouTube vernehmen:

  • „Tritt zur Seite, Sword Art Online“, schreibt etwa magiaburst. „Das Original ist zurück.“
  • „Hätte nie gedacht, dass ich den Tag noch erlebe. Kann es gar nicht erwarten, wieder in ‘The World’ einzutauchen“, meint CrimsonFlame
  • „Das ist das Beste, was dieses Jahr passiert ist“, findet Raineadays

Wird .hack//Zero eine Fortsetzung? Hiroshi Matsuyama, der CEO von CyberConnect2, erklärte in einem Interview mit Famitsu (einer japanischen Seite), dass .hack//Zero ein Neustart für die Reihe sein wird. Man will nicht nur alte Veteranen abholen, sondern auch neue Spieler dazugewinnen.

Laut den Entwicklern wurde ihnen von Bandai Namco zudem komplett freie Hand gelassen, das Spiel so zu entwickeln, wie sie wollen. Alles von der Planung und Entwicklung bis zum Release des Spiels werde im Entwicklerstudio beschlossen.

Auf welchen Plattformen das JRPG erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Die Website der Entwickler merkt allerdings an, dass es sich um ein Konsolenspiel handeln wird.

Die Fans einiger alter JRPGs dürfen sich gerade ziemlich freuen. Erst vor kurzem wurde die Fortsetzung eines anderen alten Titels angekündigt. Um welchen es dabei geht (und warum sich Fans freuen), erfahrt ihr in diesem Artikel: Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5

