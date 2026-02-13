Neues JRPG ist ein Traum für Boomer, bringt Fortsetzung einer komplexen Retro-Perle nach 28 Jahren auf die PS5

Mit Brigandine Abyss kommt 28 Jahre nach dem ersten Teil der Spielereihe nun ein Ableger für die PS5, der bei den Fans von früher Herzklopfen auslöst.

Was ist das für ein Spiel? Bei dem Titel „Brigandine“ schlagen wohl viele Oldschool-Herzen höher, denn das JRPG war für viele ein Highlight auf der PS1. Das Spiel mixt JRPG mit Grandstrategy und rundenbasierten Kämpfen auf eine besondere Art.

Brigandine ist zweigeteilt: In der Grandstrategy-Phase plant ihr euren nächsten Schachzug. Wollt ihr eine Invasion auf einen Feind starten oder müsst ihr euch selbst gegen die Bedrohung von außerhalb wehren.

In der Kriegsphase spielt ihr dann eure Helden und Monster, die ihr in einem rundenbasierten Strategiespiel gegen die Feinde ankämpfen lasst. Eure Charaktere sammeln bei den Kämpfen JRPG-Typisch Erfahrung und können stärker werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Brigandine Abyss sehen:

Komplexer Fanliebling

Warum mögen die Fans Brigandine? Das JRPG ist für die Fans etwas ganz Besonderes, einfach schon deshalb, weil das durchaus komplexe und anspruchsvolle Spielprinzip etwas ganz anderes ist, als andere Spiele. Es lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken, sondern überzeugt mit seiner Einzigartigkeit.

Dass man nun auf der State of Play 28 Jahre nach dem ersten Brigandine einen echten Nachfolger angekündigt hat, der das JRPG auf die PS5 bringen soll und dabei genau den alten Charme wieder einfängt, freut die Fans.

Was schreiben die Fans zum Trailer? Der neue Trailer wird von den Fans mit Erstaunen und Ungläubigkeit aufgefasst. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Teile und Spin-offs der Reihe, doch einen echten Nachfolger im gleichen Stil wie der Original-Teil fehlte bislang.

Entsprechend reagieren die Fans auf YouTube:

HappyRatKaiser: „Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass wir ein weiteres Brigandine-Spiel bekommen, aber ich bin absolut bereit dafür!“

fuloji: „Ein neuer Brigandine-Titel? Ich bin dabei.“

staticvoidmain: „Eines der Spiele, die ich damals auf der PS1 viel gespielt habe, während es sonst kaum jemand kannte.“

petersgarba: „Eines meiner Top-3-Franchises überhaupt! Vielen Dank für dieses neue Spiel!“

Die Reaktion der Fans zeigt deutlich, dass die Entwickler mit dem neuen Teil genau das erreicht haben, was so viele Spieler sich wohl seit über 20 Jahren erträumt haben. Auch in unserer Redaktion freut sich ein Oldschool-Gamer gerade über einen mehr als 20 Jahre alten Titel: Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte