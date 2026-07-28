Ja, Henry Cavill arbeitet noch an der Warhammer-Serie von Amazon und es gibt sogar neue Infos

Seit einigen Jahren wissen wir schon, dass Amazon und Games Workshop eine Serie zu Warhammer 40.000 produzieren, mit Henry Cavill in der Leitung. Jetzt haben die Macher endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben und eine neue Ankündigung mit dabei.

In letzter Zeit ist es so ruhig um die Amazon-Serie zu Warhammer 40.000 geworden, dass es teilweise schon Befürchtungen gab, ob die überhaupt noch gemacht wird. Immerhin hat Henry Cavill schon 2022 seine Rolle in der Serie bestätigt sowie seine Funktion in der Produktion.

Jetzt hat der CEO von Games Workshop, Kevin Rountree, im neuesten Finanzbericht über die Serie gesprochen (zu finden auf investor-games-workshop.com). Dort heißt es: „Vertigo und Henry Cavill bleiben so involviert, wie sie schon seit einiger Zeit sind.“

Konkret heißt das: Die Serie wird noch immer produziert, nur gibt es noch keinen neuen Meilenstein zu berichten. Ihr findet alles, was wir bereits wissen, in unserer Übersicht zur Warhammer-Serie von Amazon.

Im gleichen Absatz spricht Rountree jedoch auch davon, dass Amazon die United Artists und den Regisseur Mike Flanagan angeheuert hat. Ob die für die Serie arbeiten oder für ein anderes Projekt, ist noch nicht bekannt, jedoch klingt der Absatz nach einer Zusammenarbeit. Flanagan selbst hat schon etliche Erfolge zu verbuchen.

Video starten Warhammer zeigt im Trailer 3 ihrer neuesten Animationsprojekte für 2026 Autoplay

Der neue Regisseur für das Warhammer-Universum hat viel Ahnung von Horror

Flanagan dürften einige von euch vor allem aus diversen Horror-Filmen und Serien kennen. Er hat etwa die Netflix-Serie „Der Untergang des Hauses Usher“ produziert, die 2022 sehr gut ankam und die Werke von Adgar Allan Poe adaptiert. Außerdem erschien 2025 von ihm mit „The Haunting Of Hill House“ ein Horror-Hit, der sogar Tarantino begeistert hat, obwohl der mit Streaming nichts anfangen kann.

Sein aktuellstes Werk dürfte die Arbeit am Drehbuch für den DC-Film Clayface sein, der seit 2024 gedreht wird und der am 22. Oktober 2026 in die deutschen Kinos kommt. In jedem Fall ist Flanagan ein Regisseur mit viel Erfahrung in Sachen Horror.

Ob das nun bedeutet, dass sein Warhammer-Werk bei Amazon ebenfalls mit Horror zu tun hat, wissen wir noch nicht, möglich wäre es aber, schließlich gibt es:

mit Nurgle und seiner Death Guard gute Vorlagen für Body Horror

dank der Tyraniden und Orks perfekte Splatter-Vorbilder

und mit Slaanesh, den Drukhari oder auch der Inquisition Möglichkeiten für Psycho-Horror und Thriller.

Laut Finanzbericht wird sich Flanagan bald „dem Skript widmen“, die Produktion wird also konkreter. Games Workshop generell hat zusätzlich noch Animations-Serien in Produktion und natürlich Videospiele.

Was haltet ihr von Flanagan als Regisseur für eine Warhammer-Produktion? Worauf hofft ihr bei dem kommenden Cinematic-Universum? Und welche Fraktion wollt ihr unbedingt mal auf der Leinwand sehen? Schreibt uns einen Kommentar!

Games Workshop arbeitet schon seit einiger Zeit daran, Warhammer als Marke zu etablieren, die sich nicht nur über Tabletop und sein Nerdtum definiert, sondern die Fühler weiter ausstreckt. Wer sich noch nicht viel damit befasst hat, sollte jetzt unbedingt einsteigen, wie ich schon Anfang des Jahres empfohlen habe: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt von Warhammer einzusteigen – 2026 bietet richtig viel Content