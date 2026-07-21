Henry Cavill ist ein so großer Warhammer-Nerd, selbst sein Grill wurde vom Adeptus Mechanicus abgenommen

Der Mann aus Stahl persönlich hat gezeigt, wie er passend zum Sommer seinen neuen Grill einweiht. Natürlich wäre Henry Cavill nun aber nicht Henry Cavill, wenn er nicht irgendwo eine kleine Anspielung an Warhammer 40.000 einbauen würde.

Auf Instagram teilt der Schauspieler (Superman, The Witcher) Bilder und kurze Clips seiner neuen Smoker-Lok samt Ergebnis: einem Pulled Beef aus Rinderhüfte, besprüht mit Fett, um es saftiger zu machen, geräuchert mit Eichenholz und gewürzt mit einem Black Rub.

Das leckere Essen ist hier aber selbstverständlich nur Nebensache, denn das eigentliche Highlight befindet sich nicht im Smoker, sondern darauf. In der rechten unteren Ecke haben einige Fans auf Reddit ein markantes Zeichen ausgemacht, das Emblem der Adeptus Custodes.

Henry Cavill ist bekennender Warhammer-Fan und die Adeptus Custodes sind seine Lieblings-Armee. Verständlich also, dass er ein so schickes Meisterwerk der Ingenieurskunst – wenn auch vermutlich nicht vom Mars – mit dem Wappen seiner Fraktion zieren lässt.

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„Henry Cavill lebt das Leben, das wir alle haben wollen“

Allein zu dem Instagram-Post gibt es sich über 29.000 Kommentare, die Cavill zu seinem Kauf beglückwünschen und die teilweise neidisch auf sein Grillgut schauen. So nebenbei: Die Smoker-Lok stammt vom britischen Hersteller Leviathan Pits und kann persönlich quasi modular angepasst werden. Die Preise reichen von etwa rund 3.000 bis so an die 20.000 Pfund (ca. 3.500-23.500 Euro).

Mit Neid gemischte Anerkennung gibt es auch auf Reddit, wo es etwa heißt: „PC-Gamer, Warhammer-Nerd und Fleisch smoken. Das ist, als würde man in den Spiegel schauen, nur ist seine Reflexion keine korpulenter, weniger ansehnlicher, 48-jährige, arme Nicht-Filmstar-Person.“

Falls euch die Adeptus Custodes übrigens nichts sagen: Das sind die Super-Soldaten, die sogar noch etwas übermenschlicher sind als Space Marines und die persönliche Leibgarde des Imperators. Cavill ist ein so großer Fan von ihnen, dass man ihm die ehrliche Freude vom Gesicht ablesen konnte, als Fans ihm während eines Drehs eine limitierte Box geschenkt haben.

Wie viel würdet ihr für einen Smoker direkt vom Mechanicum ausgeben? Was würdet ihr darauf zubereiten? Oder was würdet ihr zu Cavills Grillparty mitbringen? Schreibt uns einen Kommentar!

Henry Cavill teilt gerne sein Nerd-Hobby mit der Welt und das zu so gut wie jeder Gelegenheit. Selbst in Interviews spricht er oft über seine Armeen, fordert Kollegen heraus oder berichtigt Journalisten bei Falsch-Annahmen. Er ist jedoch nicht der einzige Promi mit Interesse am grimmigen 40. Jahrtausend: Henry Cavill ist der wohl bekannteste Fan von Warhammer 40.000, diese 5 Promis dienen dem Imperator ebenfalls