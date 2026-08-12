Entwickler von Wardogs nennen 10 Gründe, warum ihr das Spiel nicht kaufen solltet – Sind direkt Topseller auf Steam

Der neue Hype-Shooter Wardogs ist auf Steam schon als Vorbestellung ein Topseller, dabei geben euch die Entwickler selbst 10 Gründe, warum ihr das Spiel nicht kaufen solltet.

BULKHEAD hat am 11. August 2026 das Release-Datum ihres neuen Shooters „Wardogs“ veröffentlicht.

Das Spiel startet am 10. September in den Early Access und wird dann 39,99 € kosten. Zum 1.0-Release wird der Preis dann auf 59,99 € erhöht.

Mit der Ankündigung veröffentlichten die Entwickler zudem ein Video auf YouTube, in dem sie 10 Gründe gegen den Kauf von Wardogs nennen. Dabei betonen sie immer wieder, dass ihr das Spiel unbedingt zurückgeben sollt, wenn ihr es gekauft habt, es euch aber nicht gefällt.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

„Wir sind die Entwickler von Battailon 1944“

Was sind das für 10 Gründe? Die Gründe sind wirklich weit gefächert und teilweise wirklich erfrischend ehrlich. Hier mal eine kurze Übersicht:

Mangelnder Inhalt während des Early Access Die Devs wollen während des EAs nicht viele neue Inhalte bringen, sondern sich auf Inhalte wie das Meta-Game für den 1.0-Release konzentrieren. Im EA liegt der Fokus auf Balancing, Fixes etc. und nicht auf Content-Drops.

Der Preis im Early Access Bulkhead betont, dass ihr das Spiel nicht kaufen solltet, wenn ihr findet, dass 39,99 € zu teuer für die gebotenen Early-Access-Inhalte sind. Sie sagen: Wartet lieber, bis das Spiel das bietet, was ihr erwartet.

Sinkende Spielerzahlen Die Entwickler erwarten, dass die Spielerzahlen in den Monaten nach dem Release drastisch fallen werden. Sie erhoffen sich langfristig täglich 3-5.000 gleichzeitige Spieler zu erreichen.

Monetarisierung Die Entwickler versprechen zwar, dass es keine zusätzliche Monetarisierung während des Early Access geben wird, aber sagen auch, dass sie nach dem 1.0 Release weiterhin fortlaufende Kosten decken müssen, wenn die Verkäufe des Grundspiels nicht mehr ausreichen. Sie erklären, dass es also möglich sei, dass es zukünftig eine Art der zusätzlichen Monetarisierung geben könnte. Das sollen Spieler wissen, damit sie davon später nicht enttäuscht sind, auch wenn das vielleicht noch Jahre dauert.

Grafik und Performance Die Entwickler sagen deutlich, dass Wardogs weder die schönste und modernste Grafik noch die Performance bzw. FPS-Zahlen von kompetitiven Shootern wie Valorant oder CS2 haben wird. Wenn ihr das erwartet oder ein älteres System habt, werdet ihr ggf. nicht glücklich sein.

Prioritäten-Verschiebung im Early Access Das Studio will keine Roadmap oder Content zu festen Terminen liefern, sondern irgendwann während der Entwicklung die Prioritäten verschieben und anfangen, Dinge mit der Community zu testen.

„Wir sind die Entwickler von Battailon 1944“ Vor dem Release von Wardogs will Bulkhead transparent sein und sagt deutlich, dass ihr das Spiel nicht voreilig kaufen solltet, wenn ihr dem Studio nach Battalion 1944 nicht mehr vertraut. Kontext: Battalion 1944 war ein kompetitiver 5v5-Shooter von Bulkhead, der 2016 über Kickstarter finanziert wurde. Das Spiel hatte zum Start einige Probleme, darunter die Treffer-Erkennung, verschiedene Bugs und Server-Probleme. Zudem kritisierten Spieler, dass neue Inhalte zu langsam kommen. Battalion 1944 hatte schnell nur noch sehr wenige Spieler. Letztlich stand Bulkhead in der Kritik, seine Kickstarter-Unterstützer nur selten mit neuen Infos zu versorgen, speziell in Bezug auf die versprochenen Konsolen-Versionen, die ein Teil der Kickstarter-Kampagne waren, aber nie kamen.

VoIP (Sprachchat) zwischen den drei Teams Die Entwickler erwarten, dass die Spieler im Chat viel shittalken werden und die Spielerfahrung Leute abschrecken wird, die empfindlich gegenüber Banter sind. Und sie scherzen, dass sie es ebenfalls tun. Dennoch ziehen sie eine Grenze und wollen Spieler bannen, die es übertreiben.

Controller-Support Wardogs ist vor allem auf Maus und Tastatur ausgelegt. Es soll im Early Access teilweise Controller-Support, aber der Fokus ist Maus und Tastatur. Entsprechend soll der Aim-Assist für Controller-Spieler auch nur sehr schwach sein. Die Devs sagen aber klar: Wenn ihr nicht mit Controller-Spielern zusammenspielen wollt, kauft das Spiel nicht.

In-Game-Tode und eure Entscheidungen haben Konsequenzen Wenn ihr ohne Lernkurve immer wieder gedankenlos in den Tod lauft, könnte euch das Spiel frustrieren und ihr spielt vielleicht lieber etwas anderes.



Das sagt MeinMMO-Redakteur Dariusz zu den genannten Gründen: Viele der genannten Gründe wie die mangelnden Early-Access-Inhalte habe ich kommen sehen. Manchen klang auch ein bisschen gekünstelt, als negativen Aspekt aufgezogen, damit man etwas über das Studio/Spiel sagen kann, was die meisten als positiv ansehen werden. Aber auch das war zu erwarten – es ist schließlich Marketing.



Ich bin jedoch wirklich positiv von der erfrischenden Ehrlichkeit und Transparenz um Battalion 1944 überrascht. Ich wusste um die Thematik und habe trotzdem überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie es in diesem Video selbst erwähnen. Stattdessen habe ich eher erwartet, dass einige YouTube-Nutzer diesbezüglich in den Kommentaren ätzen und sagen, dass dies der Hauptgrund gegen einen Kauf sei. Das macht die Situation um Battalion 1944 zwar nicht besser, zeigt aber zumindest im kleinen Maß, dass sie sich ihrer Vergangenheit bewusst sind und sich damit beschäftigen – und das auch offen, kommunikativ gegenüber potenziellen (neuen) Kunden. Und insbesondere die Kommunikation des Studios war bei Battalion 1944 ein riesiges Problem.

So verlief der Start der Vorbestellungen: Mit der Release-Ankündigung startete auch der Verkauf von Wardogs. Spieler können das Spiel nun auf Steam vorbestellen – und das taten sie auch. Weniger Stunden nach dem Verkaufsstart war Wardogs sowohl global als auch in Deutschland direkt ein Topseller auf Steam.

Schon im Vorfeld berichteten die Entwickler, dass über 800.000 Spieler den Shooter auf Steam auf ihrer Wunschliste haben. Außerdem kam schon die Closed-Alpha extrem gut bei den Testern an: Wardogs begeistert in der Closed Alpha so sehr, dass die Spieler sagen sogar Battlefield könne einpacken