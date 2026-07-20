Das britische Entwicklerstudio Bulkhead arbeitet derzeit an dem Shooter Wardogs, der für viele Shooter- und insbesondere Battlefield-Fans zu den großen Genre-Hoffnungen des Jahres 2026 gehört. Jetzt wollen sie Gameplay vorführen und haben sich dafür etwas Besonderes überlegt.

Was ist das für ein Spiel? Wardogs beschreibt sich selbst als „All out Warfare-First-Person-Shooter“, der großangelegte Schlachten mit zerstörbaren Gebäuden in einem modernen, realistischen Setting bietet.

Insgesamt sollen bis zu 100 Spieler, aufgeteilt in drei Teams, um ein Gebiet auf einer Karte kämpfen. Hierzu gibt es Infanteristen, Panzer und Helikopter. Das Spielprinzip ist dabei stark von den „King of the Hill“-Matches in ARMA 3 inspiriert.

Das Gameplay selbst soll taktischer und realistischer als in Battlefield 6 sein, aber es handle sich laut den Entwicklern nicht um eine Simulation. Auf einer Skala platzieren sie es zwischen Battlefield 6 und Spielen wie ARMA oder Squad.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Entwickler planen schockierende Erfahrung für den Livestream

Das hat es mit den Stromschlägen auf sich: Bulkhead hat für den 23. Juli 2026 einen Livestream angekündigt, in dem sie Wardogs zocken und dabei zum ersten Mal Gameplay in einem Livestream präsentieren wollen. Diesen nennen sie „Die LAN Party“, weil sie selbst zocken werden, statt Content-Creator dafür zu engagieren.

Stream-Start: 23. Juli 2026 um 20:00 Uhr deutscher Zeit auf Twitch.

Zu Beginn des Streams soll ein vollständiges Match gespielt werden, damit ihr einen ungefilterten Eindruck vom Gameplay bekommt. Im zweiten Teil der LAN Party wird es etwas wilder:

Die Entwickler werden sich selbst Elektroschock-Halsbänder am Oberarm anlegen, und damit Elektroschocks verpassen, etwa wenn man ingame stirbt, Schaden kassiert oder einen Kill macht.

Achtung, wir raten euch davon ab, das Verhalten der Entwickler zu Hause nachzumachen, und befürworten kein selbstverletzendes Verhalten. Auch Bulkhead selbst warnt zu Beginn des Videos davor, die ausgeführten „Stunts“ nachzuahmen.

In einem Video auf YouTube geben die Entwickler euch einen ersten Vorgeschmack darauf, was im Stream passieren wird, und testen die Stromschläge. Zudem erklären sie, dass sie die Frequenz der Fernbedienung der Halsbänder mit einem Gerät abfangen und mit den Telemetrie-Daten verknüpfen, die sie im Spiel messen. Dazu haben sie eine App entworfen, die sie mit dem Spiel verbinden. Dort stellen sie dann ein, dass einer der Mitspieler etwa einen Stromschlag bekommt, wenn er eine bestimmte, messbare Aktion im Spiel ausführt.

So reagiert die Community: Viele Kommentare beziehen sich auf eine Kontroverse um den Twitch-Streamer HassanAbi und dessen Hund, bei der ein Elektroschock-Halsband eine Rolle spielte. Ansonsten zeigt sich die Community aber schon vor dem eigentlichen Stream-Start höchst amüsiert. Ein Nutzer scherzt: „Endlich! Ein Game von Kerlen für Kerle!“

Viele Kommentare schlagen vor, einen Stromschlag zu verpassen, wenn jemand mit einem Defibrillator wiederbelebt wird. Andere kamen auf die Idee, das Band um den Maus-Arm zu machen und leichte Stromschläge abzusetzen, wenn sie getroffen werden.

Schaut ihr euch den Stream zu Wardogs an oder interessiert euch der Shooter bislang eher weniger? Schreibt es uns in die Kommentare!

Absurderweise untermauern die Elektroschocks tatsächlich einen wichtigen Teil des Shooters: Die Spieler sollen bedacht handeln und vorsichtig sein. Bereits in der Vergangenheit betonten die Entwickler immer wieder, dass ihr in Wardogs nicht gedankenlos in den Tod laufen sollt. Das liegt an dem Cash-System, das euch quasi bestraft, wenn ihr sterbt und eure Ausrüstung verliert. Mehr dazu lest ihr hier: Ein neuer Shooter lockt Fans von Battlefield, aber bestraft Spieler, die kopflos in den Kampf sprinten