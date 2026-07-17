Battlefield 6 verrät, was das große Naval-Warfare-Update von Season 4 zu bieten hat – Alles, was ihr wissen müsst, in 2 Minuten

In Battlefield 6 startet in wenigen Tagen Season 4, die Naval-Warfare einführt. Hier erfahrt ihr, welche neuen Inhalte euch in dem Update erwarten.

Wann startet Battlefield 6 Season 4? Die vierte Season von Battlefield 6 startet am 21. Juli 2026. Zuvor müsst ihr ein Update herunterladen, das Phase 1 der Season sowie deren neue Inhalte im Spiel implementieren wird. Die erste Phase wird den Namen „Pacific Front“ tragen.

Phase 2 von Season 4 startet rund einen Monat später am 18. August 2026 und wird ebenfalls neue Inhalte bereithalten. Einen ersten Trailer zu Season 4 könnt ihr bereits hier sehen:

Video starten Battlefield 6 zeigt Season 4 im Trailer Autoplay

Naval Warfare mit Kriegsbooten und einer ikonischen Waffe

Das bringt Battlefield 6 mit Phase 1 von Season 4:

die neue, bisher größte Map von Battlefield 6: Tsuru Reef,

1x neues Sturmgewehr: EF88, ein vielseitiges Bullpup-Gewehr

1x neuer Karabiner: Bren 3, der seine Stärken auf mittlerer Distanz hat

1x eine neue DMR, die VSSM, die auf der berühmten AS-Val basiert.

Bei der neuen Map „Tsuru Reef“ handelt es sich um ein tropisches Paradies-Archipel im Pazifik. Hier findet ihr verschiedene kleine Inseln mit Bergen und steilen Klippen vor, die mit Kriegsanlagen und einem Luxusresort mit mehreren Stockwerken ausgestattet sind. Zudem habt ihr auf der Map die Möglichkeit, alle Fahrzeug-Klassen zu spielen: Panzer, Hubschrauber, Jets und die neuen Kriegsboote – alles ist dabei.

Die neue DMR „VSSM“ werden langjährige Shooter-Spieler und Battlefield-Veteranen direkt an der Optik erkennen: Das Gewehr basiert offensichtlich auf AS-VAL und kommt dementsprechend mit einem integrierten Schalldämpfer. Zudem kann die standardgemäß halbautomatisch schießende DMR mit einem Aufsatz zu einem vollautomatisch feuernden Gewehr modifiziert werden.

Das bringt Phase 2 von Season 4 im August:

Phase 2 von Season 4 hat ebenfalls einige Highlights im Gepäck, allen voran die Rückkehr einer beliebten Battlefield-Map, neue Spielmodi sowie ein mächtiges Scharfschützengewehr, dessen bloßer Name vielen Sniper-Hatern bereits einen Schauer den Rücken herunterjagt.

Wake Island – die beliebte Naval-Warfare-Map aus Battlefield 1942 kehrt zurück, inklusive zerstörbarer Brücken und 2 Flugzeugträgern als Basis.

Ein neues Scharfschützengewehr: die HTI, das Scharfschützengewehr mit der anschließend größten Reichweite im Spiel.

„Top Gun“-Thema, das die zweite Phase und dessen Inhalte bestimmt, inklusive neuer Jets und Charaktere zum Thema.

Im Fokus des „Top Gun“-Themas stehen zwei neue Spielmodi, Carrier Strike und Fighter Sweep: Carrier Strike ist eine zeitlich limitierte Neuinterpretation von „Carrier Assault“, bei dem nun die Land-, See- und Luftstreitkräfte zusammenarbeiten müssen, um als Erste den gegnerischen Flugzeugträger zu zerstören.

Eine neue Top-Gun-inspirierte Mission für Gauntlet: Fighter Sweep, ein Modus, in dem ausschließlich Jets gegeneinander kämpfen. Der Kern des Modus ist der neue Zweisitzer-Kampfjet, der in Season 4 hinzugefügt wird.

Phase 3 von Season 4 folgt im September, aber zu dessen Inhalten haben die Entwickler noch nichts verraten.

Mit Season 4 soll Battlefield 6 zudem einige Quality-of-Life-Verbesserungen erhalten. So kündigten die Entwickler etwa an, dass sie nun benutzerdefinierte Lobbys mit verschiedenen Admin-Funktionen einführen werden. In Portal sollt ihr dann beispielsweise die Möglichkeit haben, vor dem Start eines Matches die Teams und Trupps selbst einzuteilen. Außerdem wird ein neuer Zuschauer-Modus veröffentlicht, mit dem ihr verifizierte Eroberungs- sowie Battle-Royale-Matches als Zuschauer beobachten könnt.

Was sagt ihr zu den Inhalten von Season 4? Habt ihr Bock, mal wieder in Battlefield 6 reinzuschauen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Nach Operation Firestorm, Golmud Bahn und Grand Bazaar kehrt in Season 4 mit Wake Island ein weiterer Map-Klassiker zurück. Für manche Fans ist die Frequenz der Neuinterpretationen neuer Maps zu niedrig, aber Philipp Girette, Producer bei DICE, erklärte uns, wieso das so „lange“ dauert: Entwickler von Battlefield 6 verrät uns im Interview, warum es nicht so leicht ist, alte Maps zurückzubringen, wie ihr vielleicht denkt