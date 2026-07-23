“3 für 2” bei MediaMarkt: Mit diesem starken Bundle geht euch im Urlaub nie wieder der Saft aus

Die Urlaubssaison steht an und der Platz wird knapp. Gerade wenn es um Ladezubehör geht, summieren sich schnell diverse Geräte auf und gerade wenn man verlockende Billig-Flieger-Angebote nutzen mag, sind die Limits beim Gewicht und den Maßen des Handgepäcks gnadenlos.

Hier gibt's die starken "3 für 2"-Deals bei MediaMarkt

Zum Deal

Ein klobiges Netzteil für den Laptop, eins für das Smartphone und dann noch das sperrige Ladegerät für das Steam Deck oder die Nintendo Switch sind da genau die Dinge, die am Ende das Gepäcklimit sprengen. Genau hier kommen die aktuellen „Gutscheinheft“ und „3 für 2“-Aktionen von MediaMarkt ins Spiel.

Warum lohnt sich die aktuelle MediaMarkt-Aktion für euch?

Mit dem „3 für 2”-Deal auf Lade-Zubehör von UGREEN und Anker könnt ihr euer Tech-Setup für unterwegs gerade massiv verschlanken und dabei auch noch ordentlich Geld sparen. Das Prinzip der Aktion ist simpel: Ihr legt drei teilnehmende Artikel in den Warenkorb und bekommt den günstigsten dann komplett kostenlos.

Damit ihr die maximale Ersparnis herausholt, sollten die Preise der drei Wunschprodukte möglichst nah beieinander liegen. Legt also bloß keine Kabel für ‘nen 10er in den Warenkorb, die kauft ihr lieber separat (idealerweise in einem weiteren “3 zu 2” Deal)!

Wir haben uns allerdings das Angebot ganz genau angesehen und ein starkes UGREEN-Trio für euch zusammengestellt.

Warum gehört das UGREEN Nexode Pro 100W in jedes Reisegepäck?

Das erste Element unseres Empfehlungs-Bundles löst eines der nervigsten Probleme auf Reisen: den Mangel an freien Steckdosen. Denn wenn ihr mehr als ein Gerät, beispielsweise ein Handy, ein Notebook und noch eure Kopfhörer oder Smartwatch zugleich laden wollt, dann kann das recht lange dauern, wenn ihr immer nur ein Gerät ansteckt. Gerade, wenn man Flug oder Zug erreichen muss, fehlt diese Zeit dann oft und in den entsprechenden Transportmitteln sind Ladeplätze genauso knapp.

Dieses Ladegerät macht eure Geräte an jeder Steckdose wieder fit.

Das UGREEN Nexode Pro 100W löst dieses Dilemma mit gleich drei Ladeplätzen und setzt auf moderne Galliumnitrid-Technologie (GaN). Dadurch fällt das Gehäuse kompakt aus, bringt aber trotzdem hohe Leistung.

Mit insgesamt drei Anschlüssen (zwei schnelle USB-C-Ports und ein klassischer USB-A-Port) ersetzt dieser eine Stecker bis zu drei sperrige Einzelnetzteile. Das spart wertvollen Platz im Rucksack und sorgt für ein aufgeräumtes Setup im Hotelzimmer oder unterwegs.

Wie schützt euch die 20.000 mAh Powerbank vor dem leeren Akku?

Gut so weit. Wir haben das Problem von limitierten Steckdosen also gelöst. Aber was ist, wenn ihr gar keine zur Verfügung habt? Unterwegs im Zug, Flugzeug oder auf dem Beifahrersitz bringt das beste Netzteil nichts, wenn ihr es nirgends einstecken könnt.

Ihr findet unterwegs keine Steckdose? Dann ladet eure Geräte an dieser dicken Powerbank!

Hier kommt die UGREEN Zwei-Wege Fast Charging Powerbank ins Spiel. Mit ihren üppigen 20.000 mAh Kapazität liefert sie genügend Energiereserven, um euer Smartphone mehrfach komplett aufzuladen oder eure Sessions auf dem Steam Deck spürbar zu verlängern.

Das Highlight ist die integrierte Zwei-Wege Fast Charging-Technologie: Die Powerbank gibt ihre Energie nicht nur schnell an eure mobilen Endgeräte ab, sondern lässt sich an der Steckdose ebenso flott wieder aufladen.

So müsst ihr vor dem nächsten Tagesausflug nicht stundenlang warten, bis euer Energiespeicher wieder einsatzbereit ist.

Was könnt ihr mit dem magnetischen 2-in-1-Ladegerät alles laden?

Den Abschluss unseres Trios bildet das UGREEN 2-in-1 magnetische Wireless Ladegerät. Es macht auf dem Nachttisch oder Schreibtisch eine hervorragende Figur. iPhones mit MagSafe-Funktion docken einfach magnetisch an und „schweben“ in einem angenehmen Blickwinkel, während darunter der Platz für eure kabellosen Kopfhörer reserviert ist.

Allein das niedliche Design dieses magnetischen Ladegeräts rechtfertigt schon den Kauf!

Die optimale Nachricht für Android-Fans: Auch wenn ihr ein Samsung Galaxy oder Google Pixel nutzt, müsst ihr auf diesen Komfort nicht verzichten. Da das Ladegerät auf den universellen Qi-Standard setzt, lädt es auch Android-Smartphones problemlos auf. Nur die Magnetfunktion gibt’s hier nicht im Gerät, aber damit euer Handy dennoch an der schrägen Halterung „andockt“, reicht eine preiswerte MagSafe-kompatible Hülle oder ein dünner Magnetring zum Aufkleben.

Ein weiterer cleverer Bonus ist der seitliche USB-C-Ausgang: Hier könnt ihr weitere Geräte laden, wie eine Samsung Galaxy Watch, die konstruktionsbedingt nicht auf dem Ladepad funktioniert.

Da alle drei Produkte in der „3 für 2”-Aktion enthalten sind, zahlt ihr nach den aktuellen Preisen von MediaMarkt für das magnetische Ladegerät überhaupt nichts und bekommt so ein wirklich starkes, cooles Gadget zu euren Essentials dazu. Das lohnt sich!

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