Überraschend günstiger: 32 GByte DDR5-RAM bekommt ihr gerade reduziert im Angebot bei Amazon

Zwar nicht zum Schleuderpreis, aber ein RAM-Kit mit 32 GByte DDR5-Arbeitsspeicher einer bekannten Marke gibt es gerade reduziert im Angebot.

32 GByte DDR5-RAM um 12% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die Speicherkrise hält die Preislage am Hardware-Markt hoch und noch ist kein Ende in Sicht. Umso überraschender ist es da, dass Amazon ein DDR5-RAM-Kit von Corsair mit 32 GByte gerade um 12 Prozent reduziert im Angebot hat. Günstiger gab es das Modell Corsair Vengeance RGB RS mit 5.200 MT/s und Timings von CL40-40-40-77 laut Vergleichsseiten bisher noch nicht.

Überhaupt findet sich aktuell auch nirgends ein 32-GB-Kit von DDR5-RAM für unter 350 Euro. Damit gehört der Corsair-Arbeitsspeicher im Angebot aktuell zu den günstigsten Exemplaren überhaupt. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt und es könnte schnell vergriffen sein.

Corsairs zwei RAM-Module à 16 GByte für Dual-Channel sind kompatibel mit den gängigen Speicherprofilen AMD EXPO und Intel XMP 3.0. Dank deren Unterstützung könnt ihr ganz einfach die für eure Plattform optimierten Einstellungen auswählen, unabhängig davon, ob ihr einen AMD- oder einen Intel-Prozessor verwendet.

Corsair Vengeance RGB RS mit 32 GByte DDR5-RAM für 364,63 Euro statt 413,23 Euro bei Amazon

Laut Hersteller soll die Onboard-Spannungsregelung für eine zuverlässige Stromversorgung bei hohen Frequenzen sorgen. Auch für das Auge wird hier was geboten, denn die RAM-Riegel setzen auf eine individuell ansteuerbare RGB-Beleuchtung, welche einen eleganten, dezenten Panoramadiffusor für lebendige Effekte verspricht. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

Weitere Angebote: OLED-Monitor, Razer-Headset, gamescom und AC Black Flag Resynced

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel der derzeit günstigstes OLED-Monitor für Gaming sowie günstiges und ein kabelloses Gaming-Headset von Razer mit starkem Sound und langer Akkulaufzeit. Außerdem haben wir einen “Survival Guide” für die bevorstehende gamescom für euch. Auch gibt es aktuell Assassin’s Creed Black Flag Resynced als Disc-Version für PlayStation 5 reduziert im Angebot.

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