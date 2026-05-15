Subnautica 2 startet mit 450.000 Spielern auf Steam, aber Piraten nerven die Entwickler: „Sollen es lieber refunden“

Auf Steam ist das neue Survival-Spiel Subnautica 2 mit extremem Erfolg gestartet, doch den Chef ärgern Piraten dennoch.

Wie lief der Start? Subnautica 2 war schon in seiner Entwicklung vielen Debatten ausgesetzt. Die Entwickler und der Publisher zankten und trennten sich schlussendlich. Doch auch ohne Krafton gelang der Mega-Start auf Steam. Direkt zum Release tauchten über 450.000 Spieler laut SteamDB unter Wasser und das an einem Donnerstag.

Der Höchststand der Spieler dürfte am Wochenende nochmal übertroffen werden. Innerhalb von einer Stunde haben die Entwickler laut eigenen Angaben eine Million Kopien ihres Titels verkauft (via Bluesky). Doch trotz des Erfolgs drückt eine Debatte auf die Entwickler.

Hier könnt ihr den neuen Planeten Alterra sehen:

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Piraterie auf hoher See

Was stört die Entwickler? Kurz vor dem Start geisterte eine Entwickler-Version durch Piraterie-Websiten, die noch vor dem Release des Spiels ermöglichte, zu zocken. Sie war nicht die finale Version, mit dem Subnautica 2 in den Early Access startete, weshalb die Entwickler sich doppelt darüber ärgerten.

Zwar äußerten sich die Entwickler in einem Statement bereits und stellten klar, dass man von der Version keinen falschen Ersteindruck erhalten soll, doch ein anderer Punkt scheint die Entwickler zu stören. So erklärt ein Entwickler auf Discord, was Sache ist:

Nur um das klarzustellen: Piraten werden ihr Ding machen. Wir waren alle mal Kinder. Geld und die Wirtschaft sind ein hartes Thema. Ich verstehe das. Es war nicht die Piraterie, die mich gestört hat. Es waren die Leute, die hier einfach herein spazierten und es den Leuten, die darauf warteten, legal zu spielen, offen unter die Nase rieben. Das war der Teil, der mich geärgert hat. Das und die Reddit-Kommentare, in denen immer wieder so getan wird, als wäre ich Millionär. Das bin ich definitiv nicht. Ich besitze kein Haus. Ich wohne zur Miete. […] Kurz gesagt: Ich verstehe das und danke euch, dass ihr das Studio letztendlich unterstützt. Ich kann Piraterie nicht gutheißen, aber ich verstehe, warum manche Leute es tun. Mir wäre es viel lieber, wenn die Leute das Spiel kaufen, es eine Stunde lang ausprobieren und es dann zurückgeben, als dass sie es illegal spielen. Anthony auf Discord (Quelle: Reddit)

Wie reagiert die Community auf das Statement? Die Spieler pflichten dem Entwickler bei. Während ehrliche Gamer auf den Release warteten, gaben die unehrlichen an, Subnautica 2 schon spielen zu können. Ein Sachverhalt, der für die Entwickler wohl wie ein Schlag ins Gesicht wirken muss.

So schreiben die Spieler auf Reddit:

Ixxtabb: „Piraten werden raubkopieren, aber habt wenigstens genug Respekt vor den Entwicklern, um nicht damit anzugeben. Ziemlich simpel.“

Numerous-Recover-227: „Andere Leute sparen Geld durch Filesharing, damit sie das Spiel noch früher in einem noch unfertigeren Zustand spielen können. Ich spare Geld, indem ich ein oder mehrere Jahre warte, um es im Angebot zu kaufen, damit ich es im am besten polierten Zustand spielen kann.“

juliuspepperwoodchi: „Die Art und Weise, wie Leute glauben, die Finanzen anderer zu kennen, ist für mich wirklich verrückt.“

Dass die Piraten Subnautica 2 nicht nur durch die Piraterie, sondern auch durch schlechte Publicity rund um Gameplay aus unfertigen Versionen schaden und das dann auch noch direkt vor den Entwicklern tun, ist wirklich frech. MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia hat das neue Survival-Spiel für euch ausprobiert: Ich habe Subnautica 2 wie ein Horror-Spiel und wie ein Cozy Game gespielt und musste lernen, dass es keins von beidem ist