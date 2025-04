Twitch-Streamer wollen mit absurden Fahrrädern von Amsterdam bis Hamburg, scheitern fast am ersten Tag

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Im Vergleich zur Tour im vergangenen Jahr ist so eine Polizei-Kontrolle allerdings eine deutliche Verbesserung. Immerhin kamen sie dieses Jahr mehr oder weniger unbeschadet aus dem ersten Tag. Twitch-Streamer Trymacs macht eine Scooter-Tour und schon am 1. Tag gibt es einen Unfall

Wie die Streamer später aus dem Hotel vermeldeten, habe es sich um eine etwas längere Kontrolle gehandelt. Die Räder seien dabei besonders kritisch beäugt worden, an denen sei aber alles in Ordnung, Licht top. Dann muss man es nur noch einschalten.

Was haben sie angestellt? Nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten hatten sich die Streamer halbwegs an ihre ungewöhnlichen fahrbaren Untersätze gewöhnt und kamen gut voran. Mit einsetzender Dämmerung fanden sie sich allerdings in einer misslichen Lage: Augenscheinlich bogen sie falsch ab und fuhren schließlich auf der Straße, statt wie beabsichtigt auf dem Radweg.

Mit dabei sind sein Bruder Nici sowie die Content Creator Ronny Berger, Paul Frege, Zarbex, Aditoro, Marc Eggers, SkylineTV sowie Schradin, der erst am 2. Tag dazu gestoßen ist. Doch schon an Tag 1 wäre die Aktion fast wieder vorbei gewesen.

Was veranstalten die da? Der Streamer Trymacs veranstaltet gerade so etwas wie die Fortsetzung seiner Roller-Tour, eine „Laufband Rad Tour“ von Amsterdam bis Hamburg, auf seinem Twitch-Kanal .

