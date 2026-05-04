Erst schließt GameStop alle Läden in Deutschland, jetzt wollen sie eBay für 47 Milliarden Euro kaufen

Überraschend hat der Gaming-Einzelhändler GameStop ein Kaufangebot an eBay geschickt und bietet an, die Auktions-Plattform zu kaufen, obwohl man zuletzt selbst viele Läden schließen musste.

Was ist das für ein Angebot? Wie BBC berichtet, soll der Videospiel-Einzelhändler GameStop ein Kaufangebot an eBay übermittelt haben. Darin bietet der GameStop-CEO Ryan Cohen an, die Auktions-Plattform für 125 US-Dollar (ca. 107 €) pro Aktie zu kaufen. Das sind etwa 20 US-Dollar (ca. 17 €) mehr als eine Aktie am Freitag bei Börsenschluss wert war.

Damit würde GameStop eBay für 55,5 Milliarden US-Dollar kaufen, was umgerechnet etwa 47 Milliarden Euro bedeutet. GameStop selbst hat an der Börse lediglich einen Wert von rund 11,9 Milliarden US-Dollar (ca. 10,1 Milliarden Euro) und bringt eine bereits bestätigte Finanzierung von 20 Milliarden US-Dollar (ca. 17 Milliarden Euro) zusätzlich mit.

Der potenzielle neue eBay-Chef erklärt indessen schon mal, was er mit der Auktions-Plattform vorhat.

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Kosten reduzieren in Milliardenhöhe

Was plant der GameStop-CEO? Ryan Cohen kündigte in einem Brief an eBay an, dem Unternehmen 2 Milliarden US-Dollar (ca. 1,7 Milliarden Euro) pro Jahr an Kosten einzusparen.

Dazu gehört auch sein eigenes Gehalt. So will er als möglicher neuer eBay-Chef „kein Gehalt, keine Barprämien und keine Abfindungszahlungen erhalten“ und „ausschließlich auf der Grundlage der Leistung des fusionierten Unternehmens vergütet werden“.

Die meisten Kosten wolle Cohen laut seinem Brief im Bereich Sales und Marketing Operation einsparen. Dort sieht er die Möglichkeit, 1,2 Milliarden US-Dollar einzusparen (ca. 1 Milliarde Euro). Er selbst sieht die Marke eBay wohl als so bekannt an, dass weitere Ausgaben in dem Bereich laut ihm keine größere Zahl neuer Nutzer angezogen hätte.

Was steckt hinter dem Angebot? GameStop und eBay könnten für den CEO zu einer perfekten Fusion werden. Der Videospiel-Einzelhändler hat den Sprung in den E-Commerce jahrelang verpennt und will das unter Cohens Führung jetzt nachholen.

eBay hingegen könnte durch die Fusion von den über 1.600 Läden in den USA profitieren. Während in Deutschland 2025 alle Läden aus finanziellen Gründen geschlossen wurden, lebt die Kette in den USA noch.

Spannend wird zu sehen, wie eBay auf das Angebot reagiert. Vom Börsenwert ist die Auktions-Plattform schließlich etwa viermal so groß wie GameStop selbst und könnte den Spieß damit fast umdrehen. Ob Cohen also am Ende: 3,2,1 Meins! rufen kann, bleibt offen.

GameStop war über Jahre im Blick vieler Anleger und Gamer zugleich. Ein Investor machte es sich zur Aufgabe, den kriselnden Einzelhändler mit der Macht der Gamer zu retten, und legte sich dabei auch mit großen Marktplayern an: Twitch-Star xQc, reddit und Elon Musk kämpfen gegen die Wall Street