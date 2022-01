Dead by Daylight: Pinhead „kommt“ endlich wieder

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

So findet zumindest diese Geschichte dann doch noch ein Ende, auch wenn der Grund für die Abwesenheit der Stimme für einen so langen Zeitraum nicht gänzlich aufgeklärt wurde.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was war das Problem? Als Pinhead vor 4 Monaten veröffentlicht wurde, war der Release relativ sonderbar. Zwar war der Killer vollständig spielbar, doch all seine Voice-Lines wurden schon nach kurzer Zeit deaktiviert – der Killer blieb stumm. Egal ob beim Verwendung seiner Fähigkeiten oder bei der Betäubung einer Palette, es gab schlicht keine Sound-Effekte dazu.

Ein Killer in Dead by Daylight bekommt seine Stimme zurück. Damit einher gehen auch wieder die vielen anstößigen Witze, die zurückkehren.

Insert

You are going to send email to