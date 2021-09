Der neuste Patch von Dead by Daylight hat den Killer Pinhead stumm gemacht – jetzt endgültig. Aber was steckt dahinter?

Dead by Daylight hat einen neuen Patch veröffentlicht. Auf den ersten Blick hat sich nur wenig für die Spieler geändert, denn es ist vor allem ein Bugfix-Patch. Allerdings schürt das Update 5.2.2 auch die Gerüchte, dass es rechtliche Probleme mit dem neusten Killer Pinhead gibt – denn sein letztes Geräusch wurde auch noch entfernt.

Was ist das Problem? Auf dem PTR hatte der neuste Killer „Pinhead“ noch eine eigene Vertonung, in der er sogar einige seiner bekanntesten Sätze aus den Filmen sagte. Besonders die Passage „The Box. You opened it. And I came.“ war bei den Spielern beliebt, wurde aber zugleich häufig für Parodien benutzt. Als Pinhead dann veröffentlicht wurde, hatte man sämtliche Voicelines deaktiviert – der Killer blieb stumm. Lediglich ein einzelner „Schmerzensgrunzer“ war gelegentlich zu hören, der von der Vertonung zurückblieb.

Was ist jetzt passiert? Der neuste Hotfix-Patch hat auch das letzte Geräusch entfernt, sodass Pinhead nun gar keine menschlichen Geräusche mehr von sich gibt. Die einzigen Effekte bleiben nun also das Rasseln seiner Ketten und die verschiedenen Zerstörungsgeräusche, etwa wenn er eine Palette zerstört. Sämtliche mit Stimme versehenen Sounds sind nun endgültig deaktiviert.

Schon zuvor hatte Behaviour einen Großteil der Spracheffekte deaktiviert, dazu aber nur gesagt, dass es „damit ein Problem gäbe“. Genauere Infos gab es nicht, außer dass man „nicht darüber sprechen könne“. Das legt die Vermutung nahe, dass es irgendeinen Rechtsstreit gebe und es Probleme bei der Lizenzierung der Stimme im Nachhinein gegeben habe. Anders lässt sich kaum erklären, warum Pinhead auch weiterhin stumm ist, immerhin liegt sein Release schon mehrere Wochen zurück.

Was steckt noch im Patch? Abgesehen von dem stummen Pinhead stecken im Patch eine ganze Reihe von Bugfixes. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Die Paletten haben wieder ihre alte Optik bekommen.

Überlebende in den Lobbys haben nun die korrekten Cosmetics angelegt.

Mehrere Probleme mit der Verfolgungsmusik des Zenobiten wurden behoben.

Einige fehlerhafte Quests im Archiv können nun abgeschlossen werden.

Abgesehen davon bleibt die Karte „Dead Dog Saloon“ auch weiterhin noch deaktiviert. Die Fehler hier sind noch zu gravierend und müssen erst behoben werden.

Was ist eure Theorie, warum der Zenobit Pinhead seine Stimme verloren hat?