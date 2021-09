Dead by Daylight krempelt sein Matchmaking um und sorgt dafür, dass es allen Spielern besser geht – so zumindest die Theorie.

Das Matchmaking ist ein großer Kritikpunkt in Dead by Daylight. Egal zu welchem Zeitpunkt in den vergangenen 5 Jahren – immer wieder finden sich im Subreddit Beschwerden darüber. Jetzt geht Dead by Daylight genau dieses Problem an und belohnt Vielspieler auch noch mit jeder Menge Blutpunkte. Wir verraten, was sich ändert.

Was war bisher das Problem? Dead by Daylight hatte bisher kein gutes Match-Making. Als einziger Indikator dafür galt bisher der Rang der Spieler. Der jedoch spiegelt nur bedingt das Können eines Spielers wider und ist vielmehr ein Anzeichen dafür, wie viel Zeit man im Spiel verbringt. Denn grundsätzlich erreicht jeder Spieler früher oder später die oberen Ränge, wenn man nur genug Matches spielt.

Trotzdem fühlte es sich für viele Spieler so an, als würden sie mit oder gegen „die allerbesten“ Überlebenden oder Killer spielen, wenn dort jemand einen roten Rang innehatte – selbst wenn das kaum etwas über das Können aussagt.

Was wird geändert? Wie schon zuvor mehrfach getestet, führt Dead by Daylight mit dem nächsten Patch ein skillbasiertes Matchmaking ein. Dann entscheidet nicht mehr der Rang, gegen wen ihr spielt, sondern ein gewisser Wert, der – wie in vielen anderen Spielen auch – euer Können darstellt und sich durch Siege und Niederlagen verändert.

Unterschiedliche Killer haben unterschiedliches Matchmaking für jeden Spieler.

Besonders interessant: Ihr habt für jeden Killer einen eigenen Matchmaking-Wert. Wenn ihr also etwa mit dem Trapper ein absoluter Killer-Gott seid, dann bekommt ihr dort auch starke Überlebende vorgesetzt. Wenn ihr jedoch mit der Nurse eure ersten Gehversuche macht und nicht so gut zurechtkommt, dann werden euch auch schwächere Gegenspieler zugeteilt.

Bringt das System wirklich etwas? Zumindest behaupten das die Entwickler und haben dazu ein paar Zahlen veröffentlicht. Sie haben dabei die neusten Teste mit dem skill-basierten Matchmaking mit den Partien aus dem rang-basierten Matchmaking verglichen und kamen zu folgenden Schlüssen:

Während der Hauptspielzeit waren 99 % der Matches als „angemessen gebalanced“ angesehen, die Wahrscheinlichkeiten fürs Entkommen (als Überlebender) oder Töten (als Killer) lagen bei +/- 25 % des Durchschnitts.

Besser noch, 75 % der Spiele lagen sogar in einer Reichweite von +/- 5 % des Durchschnitts.

Im alten System hatten 99 % der Spiele eine Abweichung von 45 % und 75 % der Spiele immerhin noch eine Abweichung von 25 %.

Was bringen Ränge dann noch? Ränge werden durch das neue „Grades“-System abgelöst. Das funktioniert ganz ähnlich wie bisher, sodass ihr Pips erhalten könnt und damit auf- oder absteigt. Allerdings haben die Grades dann keine Auswirkung mehr auf das Matchmaking.

Dafür gibt es aber einen anderen Nutzen: Mit dem monatlichen Rang-Reset (der zum Grade-Reset wird), werden alle Spieler auf den niedrigsten Grade (Asche) zurückgesetzt. Gleichzeitig bekommt jeder Spieler Blutpunkte gutgeschrieben, in Abhängigkeit zum erspielten Grade der letzten Saison. Für den besten Rang soll es satte 250.000 Blutpunkte geben und dann entsprechend weniger, wenn man nicht so weit aufsteigt.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Sind das gute Neuerungen für Dead by Daylight? Oder glaubt ihr erst, dass das neue Rang-System funktioniert, wenn ihr es auch wirklich gesehen habt?