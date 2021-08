Dead by Daylight: Gegen so geniales Teamplay hat der Killer keine Chance

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Habt ihr solche beeindruckenden Koop-Leistungen in Dead by Daylight auch schon vollbracht?

Ist das so gewollt? Es ist wohl eher fraglich, ob eine Bärenfalle für andere Überlebende bereits als entschärft gelten soll, obwohl sie noch gar nicht entschärft ist. Fakt ist jedoch auch, dass dieses Verhalten der Fallen bereits seit Jahren im Spiel ist und es erlaubte, Überlebende etwa durch Fallen zu helfen, ohne sie auszulösen. Dass diese Mechanik auch genutzt werden kann, um ein Tor vollständig zu öffnen, wurde so bisher aber nicht gezeigt.

Was ist da zu sehen? Das Match befindet sich bereits in der letzten Phase – sämtliche Generatoren wurden repariert und es müssen nur noch die Ausgangstore geöffnet werden. Der Trapper hat als Killer allerdings vorgesorgt und beide Ausgangstore mit Bärenfallen präpariert. Wer das Tor öffnen will, muss also die Falle zuvor entschärfen. Das wiederum löst jedoch ein lautes Warnsignal aus, das den Killer sofort alarmieren würde und die Position der Überlebenden verrät.

In Dead by Daylight ist Teamplay essenziell wichtig, damit die Überlebenden ihrem Namen auch gerecht werden und überleben. Die meisten Spieler wissen wohl, dass es sich gemeinsam mit Absprache im Voicechat einfach besser überlebt als alleine auf eigene Faust – selbst wenn das für manche den Reiz des Spiels ausmacht.

Wie krass die Vorteile vom Teamplay in Dead by Daylight sind, zeigt ein Team, das den Killer perfekt auskontert – und dabei viel Spaß hat.

