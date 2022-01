In Dead by Daylight werden ein paar der beliebtesten Cosmetics gestrichen. Leatherface verliert seine Gesichtsmasken. Der Grund: Rassismus.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, was Dead by Daylight in den kommenden Monaten alles an sinnvollen Änderungen bringen will. Jetzt wurde in einem zweiten Blogpost noch mehr verraten und eine Änderung sorgt für ziemlichen Aufruhr. Der Killer „Leatherface“ verliert 4 kosmetische Gegenstände. Der Grund dafür ist wohl, dass manche Spieler sie für rassistische Motive gewählt haben.

Was sind das für kosmetische Gegenstände? Die Skins um die es in diesem Fall geht, sind im wahrsten Sinne des Wortes „Skins“, denn es sind Hautmasken, die sich der Killer Leatherface über das Gesicht ziehen kann – so wie er es auch im Film „The Texas Chainsaw Massacre“ macht.

Neben seiner Standard-Maske kann er auch Hautmasken in vier unterschiedlichen Farbgebunden freispielen. Dafür muss er die Standard-Überlebenden (Meg, Jake,Dwight und Claudette) oft genug im Keller aufhängen, um ihre entsprechende Hautfarbe als Maske freizuschalten.

Warum wird das nun geändert? Im neusten „Developer Update“ heißt es dazu:

Mitglieder der Community haben uns ihre Erfahrungen geschildert mit Leuten, die sie gezielt angegriffen und belästigt haben, weil einige dieser Masken verwendet wurden. Diese Meldungen haben uns betrübt und wir verurteilen dieses Verhalten zutiefst. Wir fühlen uns nicht gut dabei, diese Masken im Spiel zu haben, wenn sie als Werkzeug genutzt werden, um Hass zu säen. Aus diesem Grund werden die die freischaltbaren Gesichter des Kannibalen [Leatherface] im kommenden Mid-Chapter-Update entfernen.

Die vier freischaltbaren Masken in den Farben der Überlebenden werden also aus dem Spiel entfernt.

Wer den Kannibalen jemals gespielt hat, der bekommt zum Ausgleich zumindest 6.000 Schillernde Scherben, mit denen man sich zum Beispiel im Shop einige kosmetische Belohnungen freischalten kann.

Community ist unzufrieden: Die Meldung kam bei der Community eher negativ an. Zwar verstehen viele, dass das gezielte Nutzen der Masken ein Problem ist, wenn dann gezielt etwa dunkelhäutige Charaktere gejagt oder entsprechende Streamer belästigt werden, doch das Entfernen empfinden viele als die falsche Entscheidung.

So schreibt Flint124:

Hier habt ihr es gehört, Leute. Behaviour entfernt lieber das einzige kostenlose, Nicht-Prestige-Cosmetic das es für irgendeinen lizenzierten Killer gibt anstatt endlich ein funktionierendes Melde-System zu implementieren.

Dam stimmt auch Acripplednan69 zu:

Die Lösung für das Leatherface-Problem ist nicht, die Masken zu entfernen, sondern ein besseres Melde-System zu erschaffen.

Gojir4R1sing meint dazu:

Lass es alle wissen, dass Behaviour heute den Rassismus mit 6.000 Schillernden Scherben beendet hat.

Die meisten Kommentare, die sich mit den Masken beschäftigen, fallen eher negativ aus, positive Stimmen gibt es – zumindest im Subreddit – zu dieser Entscheidung nur wenig.

Vor einer ganzen Weile hatten wir über einen Vorfall gemeldet und schon die Frage gestellt, ob genau besagtes Cosmetic in Dead by Daylight rassistisch sein kann. Damals ging es lediglich um das Verwenden der Maske und da schien der Fall noch klar zu sein – offenbar haben sich die Vorfälle in den letzten Monaten gehäuft.

Was haltet ihr von diesem Vorgehen? Ist es die richtige Wahl, diese Masken zu streichen? Oder hätte man das Problem anders angehen sollen?