„Wir belügen unsere Kinder“: Der neue Captain America lehnt die Idee ab, dass harte Arbeit immer zum Erfolg führt

Captain America ist in den Filmen von Marvel eine moralische Instanz. Er steht für das Gute, auch wenn er sich mit ehemaligen Freunden anlegen muss. Der neueste Captain America ist Anthony Mackie. In einem Interview sprach der Schauspieler über Erfolg und dabei klingt er so gar nicht wie seine Figur.

Was sagt Anthony Mackie? Im Interview bei The Privot Podcast (via YouTube) sprach Anthony Mackie über seine Karriere und den Weg in Hollywood. Dort kam auch das Thema Erfolg auf den Tisch, und dass man nicht immer nur mit harter Arbeit weiterkommt.

In dem Podcast stellt der Schauspieler sogar die These in den Raum: Wir belügen unsere Kinder mit der Idee, dass man nur mit eigener Anstrengung alles erreichen kann.

Bildrechte von Captain America: Brave New World liegen bei Marvel und Disney

Anthony Mackie spricht über seine Erfahrungen

Wie kommt Anthony Mackie zu dem Schluss? Im Podcast wird über seine Rolle als Captain America gesprochen und welche Gewichtung das hat. Mackie spricht über seine Erfahrungen mit Leuten, die aus einer kleinen Position heraus groß geworden sind. Dabei kommt er aber auch zu einem ungewöhnlichen Schluss:

Wir belügen unsere Kinder, und ich glaube, das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft […] Wir sagen unseren Kindern, wenn sie das Richtige tun […], werden sie erfolgreich sein. Wenn du hart genug arbeitest, wird sich deine Arbeit auszahlen , und das ist nicht wahr. Wahrer Erfolg wird einem geschenkt, man muss ihn sich nicht verdienen. Anthony Mackie über Erfolg (Quelle: YouTube)

Er erklärt, wie er vor seiner Karriere viele Schauspielprogramme gemacht hat und auch am Broadway war. Mackie stellt aber klar, dass man noch so gut und brillant sein kann, wenn niemand einen auswählt. Zusätzlich dazu sprechen sie später darüber, dass man als ein Niemand doppelt so gut in allem sein muss, als die anderen.

Um seine Rolle im MCU zu bekommen, kämpfte Anthony Mackie laut eigenen Aussagen ziemlich hart. 2023 erklärte er dem Inverse, dass er unzählige Briefe an Marvel geschrieben hat, um Black Panther zu sein. Durch seine Anstrengung bekam er ein Treffen mit Joe und Anthony Russo, den Regisseuren von Captain America: The Winter Soldier.

Die beiden wollten ihn für die Rolle des Sam Wilson in dem Film haben und das änderte seine Karriere.

Was machte Anthony Mackie vor Marvel? Schon lange vor seiner Rolle als Sam Wilson war Anthony Mackie im Schauspiel-Business tätig. Seine erste Rolle hatte er im Film 8 Mile im Jahre 2002, der die Geschichte des Rappers Eminem erzählt.

Danach folgten kleinere Rollen, unter anderem in:

Million Dollar Baby (2004)

Real Steel (2011)

Gangster Squad (2013)

Pain and Gain (2013)