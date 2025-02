In weniger als 2 Wochen erscheint der wohl teuerste Netflix-Film aller Zeiten – Das Sci-Fi-Spektakel kostete 320 Millionen Dollar und darf kein Flop werden

Netflix bringt regelmäßig riesige Filme von bekannten Regisseuren, die nur kaum oder sogar gar nicht im Kino landen. Für einen neuen Sci-Fi-Film arbeiten sie erneut mit den Köpfern hinter den Avengers-Filmen von Marvel zusammen und setzen dabei auf ein gigantisches Budget.

Um welchen Film geht es? Am 14. März 2025 soll auf Netflix der Sci-Fi-Film The Electric State erscheinen. Die Regie übernehmen Anthony und Joe Russo, die man am ehesten als Regisseure von Avengers: Infinity War und Avengers: Endgame kennt.

The Electric State soll 320 Millionen US-Dollar gekostet haben und wäre damit einer der teuersten Filme des 21. Jahrhunderts, laut Seiten wie themirror.com sogar der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Das lässt sich aber schwer überprüfen.

In der Vergangenheit arbeiteten sie schon mal mit Netflix zusammen, für den Film The Gray Man. Der war auch ein großer Erfolg laut Netflix, wenn auch nicht bei Kritikern. Wie auch bei The Gray Man setzt Electric State auf viele bekannte Schauspieler, diesmal aber in einer Sci-Fi-Welt.

Bildrechte von The Electric State liegen bei Netflix.

Bekannte Stars in einer Abenteuer-Geschichte

Worum geht es in The Electric State? Der Film basiert auf einer Graphic Novel von Simon Stålenhag. In The Electric State ist die Erde in einer alternativen Version von 1997. Nach einem großen Krieg gegen Roboter wurden viele Teile der Erde zerstört und Menschen leben isoliert mit VR-Helmen.

In dieser Postapokalypse will Michelle ihren verschollenen Bruder finden. Zusammen mit einem Roboter und einem ehemaligen Soldaten begibt sie sich auf ein Abenteuer durch die USA. Ein großes Highlight im Trailer sind schon die Designs der Roboter. Neben klassisch sterilen Kampfrobotern gibt es auch Designs, die an Welten wie Fallout erinnern.

Wer spielt in The Electric State mit? Für große Netflix-Filme ist es typisch, eine große Riege an bekannten Schauspielern zu haben. Das hat auch The Electric State. Unter anderem sind folgende Darsteller dabei:

Millie Bobby Brown als Michelle

Chris Pratt als Keats

Woody Harrelson als Stimme von Mr. Peanut

Ke Huy Quan als Dr. Amherst

Stanley Tucci als Ethan Skate

Wann kann ich The Electric State schauen? The Electric State erscheint voraussichtlich am 14. März 2025 auf Netflix. Lange müsst ihr also nicht mehr warten. Um den Film zu schauen, benötigt ihr lediglich ein Netflix-Abo. Netflix hat einige Sci-Fi-Filme, die sich lohnen. 5 davon findet ihr auf unserer Liste: 5 unterschätzte Sci-Fi-Filme auf Netflix, die sich lohnen und die mehr Zuschauer verdient haben