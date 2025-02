Vor 30 Jahren brachte einer der besten Sci-Fi-Filme Bruce Willis und Brad Pitt zusammen auf die Leinwand

Bruce Willis hatte eine große Karriere. Vor allem zu Beginn spielte er auch in skurrileren Filmen mit, für die man ihn wohl am wenigstens kennt. Einer seiner besten Filme ist dabei ein postapokalyptischer Sci-Fi-Film mit Brad Pitt, der schon 1995 gezeigt hat, dass Bruce Willis ein guter Schauspieler ist.

Um welchen Film geht es? 1988 wurde Bruce Willis mit Stirb Langsam zum gefeierten Action-Star, die Rollenbesetzung als Action-Held zog sich den größten Teil seiner Karriere durch. Zwischendurch, vor allem am Anfang, probierte sich Bruce Willis aber auch in anderen Genres aus, in denen er zeigte, dass er mehr machen kann, als nur den coolen Actionhelden. Darunter war beispielsweise The Sixth Sense, den es fast nicht gegeben hätte.

Auch in einigen Sci-Fi-Filmen spielte er mit. Einer seiner besten ist 12 Monkey, in dem er zusammen mit Brad Pitt in einer ungewöhnlichen Zeitreisegeschichte mitspielt.

Einen Trailer zum Film findet ihr hier:

Nicht nur eine einfache Sci-Fi-Geschichte

Worum geht es in 12 Monkeys? Im Jahr 2035 ist ein großer Teil der Menschheit durch einen Virus ausgelöscht worden, der die Luft verpestet hat. Deshalb leben die verbleibenden Menschen im Untergrund.

Um gegen das Virus zu kämpfen, schicken Wissenschaftler willige Verbrecher zurück ins Jahr 1990, um herauszufinden, was für ein Virus es genau ist. Einer davon ist James Cole, gespielt von Bruce Willis. Doch durch sein ungewöhnliches Verhalten landet er im Jahr 1990 in einer psychiatrischen Klinik.

Was macht 12 Monkeys so gut? Sowohl die Zukunftsvision als auch die Darstellung der Vergangenheit von Regisseur Terry Gilliam ist skurril und ungewöhnlich. Die Kameraperspektiven und die Darstellung von Brad Pitt und Bruce Willis sorgen dafür, dass man dem Protagonisten nicht immer glaubt und selbst anfängt zu zweifeln, ob James wirklich aus der Zukunft stammt. Wie der Protagonist fühlt man sich irgendwann auch gefangen und isoliert.

Das große Highlight sind vor allem Bruce Willis und Brad Pitt. Willis spielt schön reserviert und auch die immer größer werdende Verzweiflung seiner Figur wird glaubwürdig dargestellt. Brad Pitt ist quasi das Gegenteil von Bruce Willis. Er wird von Anfang an als wahnsinnig gewordener junger Mann dargestellt, hinter dem aber mehr zu sein scheint, als man anfangs glaubt.

Gepaart mit dem hypnotisierenden Soundtrack entsteht eben eine Sci-Fi-Welt, die bis heute einzigartig ist, weil sie so isoliert und künstlich wirkt, obwohl es eigentlich die 90er sind.

Wie ist 12 Monkeys bewertet? Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 74 Kritiken einen Score von 88 %. Zum gleichen Ergebnis kommen auch die über 250.000 User-Reviews. Finanziell war 12 Monkey ein großer Erfolg. Bei einem Budget von 29 Millionen US-Dollar spielte der Film laut IMDb fast 170 Millionen US-Dollar ein.

Obwohl Bruce Willis zum Ende seiner Karriere eher für schlechtere Action-Filme bekannt war, spielte er im Verlauf seiner Karriere in vielen grandiosen Filmen mit. Die 7 besten davon hat MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes in einem Ranking aufgelistet: Die 7 besten Filme mit Bruce Willis im Ranking