Zwei große Hits von Bruce Willis gibt es nur, weil er Disney 17 Millionen US-Dollar schuldete

Wir sehen also: Einige von den Filmen, mit denen Bruce Willis bis heute verbunden wird, hätten eigentlich nicht mit ihm gedreht werden sollen. Sein Verhalten am Set von Broadway Brawler war vermutlich nicht korrekt, dennoch verdanken wir dem Konflikt mit Disney zwei Filme, die heute Kult-Status haben. Ein anderer legendärer Schauspieler hat eine wichtige Frage geklärt: Ist Star Wars oder Herr der Ringe besser?

Der dritte Film aus dem Deal heißt The Kid und ist heute vergleichsweise weniger bekannt. Auch dieser Streifen machte sich an der Kasse bezahlt.

Der zweite Hit war Armageddon von Michael Bay, der von einem auf die Erde zufliegenden Asteroiden erzählt. Dieser Film kostete in der Produktion 140 Millionen US-Dollar, spielte aber immerhin 553 Millionen ein ( via boxofficemojo.com ).

Die Rede ist von einmal von The Sixth Sense, dem paranormalen Thriller von M. Night Shyamalan, der bei einem Budget von 40 Millionen US-Dollar weltweit 672 Millionen einspielte ( via boxofficemojo.com ).

Disney brach die Arbeiten am Film ab und hatte plötzlich hohe Verlusten zu stemmen. Eine Klage drohte, da das Studio Bruce Willis in der Verantwortung sah. Man wollte von ihm rund 17 Millionen US-Dollar als Entschädigung. Weil dem Schauspieler das zu viel war, ließ er sich stattdessen auf einen Deal ein.

