Die 7 besten Filme mit Bruce Willis im Ranking

Bruce Willis ist ein Schauspieler, der in den 1980ern durch den Film Stirb Langsam zum Action-Star wurde. Doch er hat nicht nur in Actionfilmen mitgespielt. MeinMMO zeigt euch seine 7 besten Filme im Ranking.

Wie wurde diese Liste erstellt? Die folgende Liste ist ein Ranking seiner 7 besten Filme. Der einzige relevante Faktor war nur, dass Bruce Willis eine Hauptrolle oder größere Nebenrolle im Film haben muss. Kleine Cameos zählen nicht.

Diese Liste basiert auf der Meinung von MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes. Wenn ihr gerne einen anderen Film auf dieser Liste hättet, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.

An dieser Stelle muss man einmal auch Manfred Lehmann erwähnen. In den meisten Filmen mit Bruce Willis spricht er den Star in der deutschen Version, und das macht er fantastisch. In den frühen Filmen schafft er es perfekt, den Charme, aber auch die Trauer und Wut ins Deutsche zu bringen.

Honorable Mentions

Sin City vom Reg. Frank Miller (2005)

Armageddon vom Reg. Michael Bay (2005)

Moonrise Kingdom vom Reg. Wes Anderson (2012)

Stirb Langsam 4.0 vom Reg. Len Wiseman (2007)

7. Looper

Release: 2012 | Regie: Rian Johnson

Was ist das für ein Film? Looper sind Angestellte von dubiosen Gangster-Organisationen, die durch Zeitreise in die Vergangenheit reisen, um sich unangenehmen Menschen zu entledigen, bevor die Kriminaltechnik modern genug ist, um so etwas zu analysieren. Doch auch die Beweise zu den Loopern selbst müssen eines Tages verschwinden.