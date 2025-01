„Großartige Story“ – Ein Sci-Fi-Film ist einer der besten, der jemals gemacht worden ist, doch nur wenige haben ihn gesehen

Südkorea ist seit Jahren schon eines der spannendsten Länder, wenn es um interessante Serien oder Filme geht. Viele Filme gehen dabei gerne auch unter, weil sie in Deutschland nie groß erscheinen oder beworben werden. Ein Sci-Fi-Film aus 2023 wird von den Kritikern geliebt, doch kaum jemand hat ihn gesehen.

Um welchen Film geht es? Am 9. August 2023 erschien in Südkorea der Film Concrete Utopia – Der letzte Aufstand in den dortigen Kinos. In dem Science-Fiction-Film kommt es in Südkorea zu einem verheerenden Erdbeben, das die Hauptstadt Seoul in eine große Ruine verwandelt. Nur ein Hochhaus bleibt stehen, indem mehrere Überlebende nach Schutz suchen.

Obwohl der Film einen bekannten Hauptdarsteller hat, lief er in Deutschland nicht regulär in den Kinos. Nur auf Events und Festivals konnte man den Film auf der großen Leinwand sehen. Dadurch ist der Film ziemlich untergegangen, obwohl sich Kritiker einig sind, wie gut er ist.

Postapokalypse und die menschliche Natur

Worum geht es in Concrete Utopia? Der Film zeigt den Anfang einer postapokalyptischen Welt und fokussiert sich auf das eine Hochhaus, das in Seoul noch steht. Concrete Utopia beschäftigt sich mit den moralischen Dilemmas, die in einer solchen Situation entstehen könnten. Das kennt man auch aus Filmen wie Snowpiercer.

Der Überlebensinstinkt trifft auf Menschlichkeit, die in der Postapokalypse auf die Probe gestellt wird. Dadurch entstehen Konflikte mit den überlebenden Bewohnern des Hochhauses und den Überlebenden der Stadt, die eine sichere Zuflucht suchen.

Mit Lee Byung-hun spielt sogar einer der bekanntesten koreanischen Darsteller mit, den man zuletzt in der 2. Staffel von Squid Game sehen konnte. Park Seo-joon kennt man aus dem Film Parasite.

Die Kritiker sind sich einig

Wie wurde der Film bewertet? Concrete Utopia ist einer der besten Science-Fiction- und Survival-Thriller aller Zeiten, zumindest für Kritiker. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 61 Kritiken die perfekte Wertung von 100 %.

Kevin Wright lobt die Darstellung des Films: Der Film zeigt das Beste und das Schlimmste der menschlichen Natur, die oft von denselben Personen gezeigt wird.

Sarah Marrs findet vor allem die Schauspieler und das Set-Design gut: Angetrieben von Lee Byung-huns Leistung und einem wirklich herausragenden Produktionsdesign, findet Concrete Utopia seine eigene Nische in der jüngsten Flut von sozialsatirischen Thrillern.

Dennis Harvey lobt den düsteren Blick auf die Zukunft: Es ist kein besonders optimistischer Blick auf eine mögliche düstere nahe Zukunft, aber es ist ein unterhaltsamer.

Die wenigen User, die den Film gesehen haben, sind nicht ganz so euphorisch. Bei nur über 100 User-Reviews liegt der User-Score bei 71 %. Die negativen Stimmen finden die Gesellschaftskritik nicht so pointiert und zeigen sich auch enttäuscht von den euphorischen Kritiken, die den Film gelobt haben. Andere User stimmen den Kritiken aber zu und loben die großartige Story .

Wo kann man den Film schauen? Leider ist der Film in keinem Abo erhältlich, doch ihr könnt den Film physisch oder digital bei bekannten Plattformen kaufen. Auf Netflix gibt es mit Badland Hunters einen weiteren Film, der im selben Universum spielt. Eine weitere Empfehlung aus Südkorea findet ihr hier: Vor Parasite machte der Regisseur ein Meisterwerk über ein wahres Verbrechen aus Südkorea