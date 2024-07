Schauspielerin von Sweet Home begeistert im Trailer für neue koreanische Serie auf Netflix, Zuschauer glauben: „Ein neues Meisterstück mit ihr“

Im August startet auf Netflix eine neue koreanische Thriller-Serie. Eine Schauspielerin, bekannt aus der Erfolgsserie Sweet Home, begeistert schon im Trailer mit ihrer Leistung.

Welche Schauspielerin ist demnächst wieder bei Netflix zu sehen? Die koreanische Schauspielerin Ko Min-Si kennen viele vielleicht bereits aus der Erfolgsserie Sweet Home, die ebenfalls bei Netflix läuft, und dieses Jahr sogar zwei Staffeln herausbrachte. Schon dort begeisterte die Schauspielerin viele Zuschauer mit ihrem Talent.

Jetzt freuen sich viele auf eine weitere Serie mit ihr. Diesmal zeigt die Ko Min-Si, dass sie auch in einem Thriller eine ziemlich gute Rolle abliefern kann. Auf YouTube gehen Fans in ihren Kommentaren sogar so weit, die neue Serie als das nächste Meisterstück mit ihr zu bezeichnen.

Hier seht ihr den Trailer für die neue Thriller-Serie, die bald bei Netflix startet:

Welche Serie startet bald auf Netflix? Bei uns wird die Serie The Frog heißen. Auch, wenn die Übersetzung des koreanischen Originaltitels eher „In dem Wald, in dem niemand ist“ lautet. Starten soll die Serie am 23. August 2024 auf Netflix. Insgesamt soll es dann acht Episoden geben.

In The Frog spielt Ko Min-Si eine junge Frau, die an einem ruhigen Sommertag in ein Motel eincheckt. Wie der Trailer schon zeigt, stellt sie aber schnell das Leben des Motelbesitzers, seiner Mitarbeiter und anderen Besuchern schnell auf den Kopf.

Der ruhige Sommer im Motel wird auf brutale Weise gestört

Der Trailer zeigt Ko Min-Si, wie sie jemanden mit einem Feuerlöscher erschlägt oder mit Benzin überschüttet und vermutlich danach verbrennt. Warum die junge Frau es auf die anderen Leute im Motel abgesehen hat, könnt ihr dann vermutlich im Verlauf der Serie herausfinden. Der Trailer deutet hier und da aber schon an, dass wohl mehr dahinter steckt, als einfache Mordlust.

Vor allem Ko Min-Si begeistert im Trailer mit ihrer Leistung und lässt darauf hoffen, dass The Frog ein spannender und interessanter Thriller wird. „Min-Si schafft sich ihr eigenes Plätzchen im Thriller-Genre und dafür bin ich hier“, schreibt ein User in seinem Kommentar unter dem Trailer.

„Ko Min-Si spielt eine verrückte Frau. Das werde ich definitiv gucken“, heißt es in einem anderen Kommentar. Tatsächlich sind sich die meisten einig, dass vor allem die Schauspielerin ein Grund sein sollte, sich The Frog im August anzugucken. Noch mehr koreanische Serien mit verrückten Charakteren findet ihr hier: 5 koreanische Serien mit fiesen Charakteren, die euch wirklich Angst machen können