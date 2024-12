Eines der beliebtesten Spiele zu Star Wars Galaxies ist jetzt noch viel größer, hübscher und moderner geworden

Im neuen Gameplay-Trailer für Lost Soul Aside kündigt Sony den Release für 2025 an.

In einem neuen Survival-Horror der Macher von Little Nightmares gehen Bruder und Schwester Hand in Hand durch die Hölle

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

The Elder Scrolls Online: Royaler Mord in der Kaiserstadt oder zurückkehrende Drachen in Himmelsrand – das letzte Jahrzehnt hat eindrucksvoll unter Beweis geste...

Mit dem Old-School-MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, will das Studio Visionary Realms zurück zu den Tagen von Klassikern wie Everquest 1. Pantheon soll also ...

Corepunk ist laut Aussage der Entwickler ein „Top-Down-MMORPG in einer offenen Welt mit „Fog of War“. Das Spiel wirkt auf den ersten Blick, als wenn man die bun...

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Das Spielstudio Riot Games arbeitet aktuell an einem MMORPG, das im LoL-Universum verortet ist. Ein Name ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, ebenso wi...

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO

Was ist sonst noch passiert? Das beliebte Fan-Projekt Star Wars Galaxies Restoration feiert den diesjährigen Todestag des MMORPG-Oldies mit dem bislang größten Update. Euch erwarten unter anderem 5 neue Völker, überarbeitete Fertigkeitsbäume, 4K-Texturen, ein Schmuckplatz für Ohrringe und ein modernisierter x64-Client. Mehr Details findet ihr in den offiziellen Patch Notes auf swgr.org . Oder ihr schaut mal in den Trailer auf YouTube .

