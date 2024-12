Neues MMORPG startet „Größtenteils positiv“ auf Steam, soll eine Sache besonders gut machen

Mit Pantheon: Rise of the Fallen ist am 13. Dezember 2024 ein neues MMORPG auf Steam in den Early Access gegangen. Mittlerweile gibt’s die ersten Rezensionen von Genre-Fans, die eine Sache besonders positiv hervorheben.

Was ist das für ein MMORPG? Als MeinMMO im Mai 2016 das erste Mal über Pantheon: Rise of the Fallen berichtete, war bereits klar, dass sich das neue Online-Rollenspiel von Branchen-Veteran Brad McQuaid (EverQuest, Vanguard: Saga of Heroes) an Fans klassischer MMO-Erfahrungen für den PC richten soll, und zwar mit einem Fokus auf PvE-Gruppenherausforderungen.

Das Team von Visionary Realms blieb dieser Maßgabe über all die Jahre treu, und das auch, als der federführende Branchen-Veteran im November 2019 verstarb, im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Zudem gab es bei der Entwicklung immer wieder Rückschläge.

Beispielsweise im März 2023, als das gezeigte Gameplay-Material aus der Pre-Alpha enttäuschte. Oder die Art, wie die Entwickler den Alpha-Testern zeitweise das Geld aus der Tasche ziehen wollten – mit horrenden Preisen für zeitlich begrenzte Zugänge.

Der Early-Access-Trailer zu Pantheon:

„Toller Rückgriff auf klassische MMOs“

Wie kommt der Early Access an? Auf Steam steht Pantheon: Rise of the Fallen nach den ersten Tagen bei einem soliden „Größtenteils positiv“. 72 Prozent der bislang 320+ Rezensionen ziehen ein positives Fazit.

sersi warnt auf Steam: „Dieses Spiel wird definitiv nicht für jeden etwas sein, also prüft bitte eure Erwartungen, bevor ihr einsteigt. […] Kurz gesagt, wenn ihr die alte Schule der MMOs vermisst, ist das Spiel eure Zeit und euer Geld wert. Es ist noch nicht super hübsch, aber es wird weiter wachsen, und befindet sich bereits an einem ziemlich soliden Ort, der viel Spaß macht.“

Zerobreaker13 schwärmt auf Steam: „Das Spiel macht unglaublich viel Spaß und ist ein toller Rückgriff auf klassische MMOs!“

CappinPeanut fasst auf Reddit zusammen, was euch erwartet: „Das Spiel hat die Kernfunktionen, die ich in einem MMO will, das heißt, es erinnert ist sehr viel ein EverQuest-eskes Spiel. Es gibt keine Karte, ihr verliert XP, wenn ihr sterbt, ihr belagert Mob-Spawns und die Monster schlagen hart zu. Es ist kein Quest-Grind, es ist ein Mob-Grind. Es ist EQ1.“

Raelie ist EverQuest-Fan, aber enttäuscht (via Steam): „Ich war 8 Jahre lang ein EQ-Spieler der ersten Stunde, und ich hatte erwartet, dass es ähnlich sein würde. […] Es sieht aus und fühlt sich an wie ein Spiel, das in ein paar Wochen entwickelt wurde und nicht in 10 Jahren.“

Wenn ihr einen Blick riskieren möchtet, könnt ihr Pantheon leider nicht einfach so herunterladen. Auf Steam kostet die Early-Access-Version derzeit 38,99 Euro. Laut den Entwicklern soll die Testphase mindestens zwei Jahre lang laufen. Mehr Infos zum Spiel erfahrt ihr hier: Neues Fantasy-MMORPG mit Fokus auf PvE will zurück zu den Wurzeln des Genres, startet im Dezember auf Steam