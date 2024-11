Neues Fantasy-MMORPG mit Fokus auf PvE will zurück zu den Wurzeln des Genres, startet im Dezember auf Steam

Das neue MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen will diejenigen abholen, denen neuere Vertreter im Genre zu wenig MMO sind. Das Spiel startet im Dezember in den Early Access auf Steam.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Pantheon: Rise of the Fallen. In einem neuen Trailer haben die Entwickler angekündigt, dass das Fantasy-MMORPG am 13. Dezember 2024 in den Early Access startet. Zudem wurde Steam neben dem eigenen Launcher erstmals als Plattform bestätigt.

Den Trailer seht ihr hier:

Wo spielt Pantheon: Rise of the Fallen? Schauplatz ist die High-Fantasy-Welt Terminus. Ein großer Krieg brachte sie einst an den Rand des Zusammenbruchs. Zum Zeitpunkt eurer Geschichte ist dieser Krieg schon 500 Jahre her und die Bewohner der Welt haben seitdem die Bindung zu ihren Göttern verloren.

Auf eurer Reise durch Terminus ergründet ihr die Geheimnisse der Vergangenheit und entfesselt die uralte Macht der Götter. Die werdet ihr brauchen, denn es braut sich erneut ein Krieg zusammen.

Oldschool-MMORPG für Teamplayer

Spielerisch orientiert sich Pantheon: Rise of the Fallen ganz klar an klassischen MMORPGs. Inhalte sind dafür ausgelegt, zusammen mit anderen Spielern bestritten zu werden. Wer gerne solo spielt und schnelle Erfolge feiern will, wird mit Pantheon eher nicht glücklich.

Das erklären die Entwickler in ihrem Begrüßungs-Post auf Steam:

Das ist ein Spiel, das langsam ist. Es ist methodisch, es wird dich bestrafen. Wenn du nach sofortiger Befriedigung suchst, ist das nicht das Spiel für dich. Terminus ist eine Welt voller Gefahren, du wirst Hilfe brauchen. Und obwohl es sicherlich möglich ist, alleine zu spielen, ist das nicht das Ziel des Spiels.

Die Entwickler warnen ebenfalls, dass es im Early Access zu Character Wipes kommen wird. Nach bestimmten Updates wird es also vorkommen, dass ihr von Neuem beginnen müsst. Sobald das Spiel Version 1.0 erreicht hat, soll das aber nicht mehr passieren.

Ein großes Vorbild für Pantheon: Rise of the Fallen ist das MMORPG EverQuest. Auch, wenn es nicht den großen Durchbruch eines World of Warcraft geschafft hat, so setzte das Spiel doch Standards im Genre. Aus diesem Grund verdient es auch einen Platz auf unserer Liste der 7 MMORPGs, die schon vor WoW richtig erfolgreich waren.