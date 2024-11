Diese 7 MMORPGs waren schon vor WoW richtig erfolgreich

Bereits vor World of Warcraft gab es erfolgreiche MMORPGs. Einige der besten Vertreter aus frühen Zeiten haben wir euch hier zusammengetragen.

World of Warcraft hat den MMORPG-Markt geprägt, wie kaum ein anderes Spiel es jemals getan hat. Doch auch schon vor WoW gab es erfolgreiche MMORPGs. Einige der erfolgreichsten MMORPGs haben wir euch in dieser Liste zusammengetragen.

Viele der Spiele sind auch heute noch online. Das haben sie vor allem ihren treuen Communitys zu verdanken, die bis heute die MMORPGs spielen und damit für den Erhalt der Spiele sorgen.

Ultima Online

Release: 30. September 1997 | Plattform: PC | Setting: mittelalterliche Fantasy | Entwickler, Publisher: Broadsword, Electronic Arts | Hier geht’s zur offiziellen Webseite von Ultima Online

Ultima Online hatte viel Einfluss auf die MMORPGs, wie wir sie heute kennen. Viele der Systeme, wie wir sie heute unbedingt in unseren Spielen wollen, stammen von dem MMORPG ab, zum Beispiel das Housing.

Das Iso-MMORPG erhielt seit der Veröffentlichung immer weitere Inhaltserweiterungen und Updates und ist bis heute spielbar. Seit 2014 wird Ultima Online von Broadsword Games betrieben, die inzwischen auch der Betreiber von Star Wars: The Old Republic sind.

Auch 2024 geschieht noch etwas bei dem MMORPG. Erst in diesem Jahr sind die neuen Legacy-Server erschienen, die den Spielern die klassischen RPG-Aspekte des Spiels zurückbringen sollen. Die eignen sich perfekt, um abermals in Nostalgie zu verfallen.

Star Wars Galaxies

Release: 16. März 1999 | Plattform: PC, macOS | Setting: Fantasy | Entwickler, Publisher: Verant Interactive, LucasArts, Sony Online Entertainment

Star Wars Galaxies ist das allererste „Star Wars“-MMORPG der Geschichte und somit der frühe Vorgänger von dem heute noch erfolgreichen Star Wars: The Old Republic. Das MMORPG spielte kurz nach Teil vier von Star Wars, Eine neue Hoffnung , und bot den Spielern verschiedene Klassen zur Auswahl. Am Anfang war es jedoch sehr schwierig, ein Jedi zu werden.

Später konnte man gleich zum Start ein Jedi werden, was vielen Spielern missfallen hat. Viele Updates später verloren die Spieler das Interesse am Spiel und 2011, eine Woche vor dem Start von Star Wars: The Old Republic, wurde das MMORPG abgeschaltet.

