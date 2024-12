Großes Fantasy-MMORPG stellt neue Klasse vor, ist ein Cowgirl mit Revolver und Shotgun

In einem neuen Survival-Spiel auf Steam füttert ihr verlorene Seelen an einen unheimlichen Lokomotiven-Gott

Wie ist euer Ersteindruck von der neuen Deadeye-Klasse? Werdet ihr sie ausprobieren? Spielt ihr überhaupt das MMORPG? Verratet es in den Kommentaren! Sie soll übrigens mit dem Update am 24. Dezember 2024 im Spiel landen. Falls ihr euch fragt, ob sich Black Desert im Jahr 2024 lohnt, hat MeinMMO hier eine Antwort für euch .

Mithilfe des Gegenstands namens „Marni-Welle“konnte Deadeye lange Zeit die Stimme ihres Bruders hören. Allerdings brach der Kontakt zu Marni ab, weswegen sie fortan auf sich alleine gestellt war. Wenig später begegnete ihr Illezra, die alles zu wissen schien. Da Deadeye sich auf der Suche nach ihrem Bruder an jeden noch so kleinen Strohhalm klammern musste, beschloss sie, Illezra zu folgen.

Was ist noch bekannt? Die Entwickler feuern ein Medien-Feuerwerk für die neue Klasse ab. Neben dem Combat-Trailer findet ihr auf naeu.playblackdesert.com bereits den Main-Trailer, mit der allgemeinen Vorstellung (via YouTube ). Im Laufe des Tages (15. Dezember 2024) sollen die D-Day-Diarys weitere Details verraten. Außerdem geplant:

