Black Desert verlässt die Fantasy, bekommt eine Klasse mit Revolver und Shotgun

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf den ersten großen Content-Patch für Throne and Liberty, Drama in FFXIV, frisch gestartete Early-Access-Phasen und mehr.

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Besonders heiß her ging es dieser Tage in den Community-Bereichen von Final Fantasy XIV. Im neuen Fatalen Raid kämpften nämlich ambitionierte Progress-Gilden um die weltweit ersten Boss-Kills. Die schnellste Gemeinschaft sorgte mit ihrem „World First“ jedoch nicht für Jubel, sondern für ein spöttisches Meme-Fest. Producer Naoki Yoshida wird das nicht gefallen …

Vor Patch 1.10 waren die Spielerzahlen von Throne and Liberty spürbar gefallen:

Black Desert bekommt Knarren

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Mit Tarisland wollte der chinesische Gaming-Riese Tencent den westlichen MMORPG-Markt erobern. Die aktuellen Zahlen auf Steam sind kurz vor dem Jahreswechsel jedoch desaströs.

Für EverQuest ist das Update „The Outer Brood“ live gegangen. Mit dabei: neue Zonen, Raids, Missionen, Quests und Sammlungen. Die Übersicht aller Features findet ihr auf everquest.com.

Im neuen Brief an die Community von DC Universe Online (via dcuniverseonline.com) hat Executive Producer Andre Emerson die Pläne für die Zukunft des MMORPG-Oldies verraten. Man möchte vor allem den Aufbau der Story-Inhalte ändern und zukünftig sogenannte Story-Arcs veröffentlichen. Der erste Arc ist für Januar 2025 geplant.

Am 6. März 2025 werden auch die koreanischen Server von ArcheAge ihre Pforten schließen (via mmorpg.org.pl).

Am 04. Dezember 2024 ist auf den legendären Servern Angmar und Mordor von Herr der Ringe Online „Die Minen von Moria“ live gegangen – auf lotro.com findet ihr die offiziellen, deutschen Patch Notes.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Das Sandbox-MMORPG Pax Dei macht in der Early-Access-Phase weiterhin spürbare Fortschritte. Mit dem nächsten Content-Update kommen essenzielle Systeme für eine funktionierende Spielerwirtschaft.

Mit Pixelite Online ist am 5. Dezember 2024 ein neues MMORPG auf Steam in den kostenlosen Early Access gestartet. Euch erwarten aktuell die namensgebende Pixel-Grafik, 7 Klassen, die ersten beiden von vier Story-Kapitel, Crafting-Skills wie Schmiedekunst, PvE-Inhalte und PvP. Der Early Access soll bis zum 1. Quartal 2026 laufen.

Pantheon: Rise of the Fallen soll zum Early-Access-Start am 13. Dezember 2024 insgesamt 22 Server haben, aber nur einen für den europäischen Raum (via mmorpg.org.pl).

Und auch das Krypto-MMORPG Ember Sword hat in dieser Woche seinen Early Access gestartet (via embersword.com). Den Launch-Trailer findet ihr auf YouTube.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO