Seltenes 2-Sitzer-Mount aus WoW könnt ihr bald ganz einfach kaufen

Wenn am 17. Dezember 2024 das Update 11.0.7 für World of Warcraft live geht, soll auch ein seltenes 2-Sitzer-Mount seinen Weg zurück ins MMORPG finden.

Was ist das für ein Mount? Laut den Dataminern haben die Blizzard-Verantwortlichen die Quelle für die X-53 Reiserakete angepasst, auf der bis zu zwei Spieler sitzen dürfen. Die war ursprünglich eine Belohnung für das „Werbt einen Freund“-Programm von World of Warcraft.

Das Programm funktioniert so: Jedes Mal, wenn einer eurer angeworbenen Freunde seinem Account Spielzeit hinzufügt, erhaltet ihr Fortschritt für eine neue Belohnung. Je mehr Freunde ihr anwerbt, desto einfacher wird es, alle Goodies zu sammeln.

Zu den Lockmitteln gehören aktuell das Mount Raketenschredder 9001 (via worldofwarcraft.blizzard.com) für 6 abgeschlossene Monats-Abos. Die X-53 Reiserakete könnt ihr über diesen Weg schon lange nicht mehr erhalten.

Aktuell feiert WoW das 20. Jubiläum mit einer großen Party:

Reiserakete rast in den Handelsposten

Was ist die neue Quelle für die Rakete? Wie icy-veins.com berichtet, soll die X-53 Reiserakete irgendwann nach dem Release von 11.0.7 im Handelsposten landen und 100 Händlerdevisen kosten – wahrscheinlich müsst ihr euch bis Februar 2025 gedulden.

Warum gerade Februar 2025? Nun, die X-53 Reiserakete war schon einmal für wenige Wochen im Handelsposten, und zwar im Februar 2024. Der Monat ist deswegen so besonders, weil WoW im Februar 2005 bei uns in Europa erschienen ist. Mit Blick auf die aktuellen Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag des MMORPGs gewinnt das noch mal mehr an Bedeutung.

Ebenfalls cool für alle Mount-Sammler: Das Reittier „Jani’s Trashpile“ (zu Deutsch etwa „Janis Müllhaufen“) ist ein neues Reittier, das ihr in Patch 11.0.7 erhalten könnt und das eine spannende Besonderheit mitbringt. Ein Reittier in WoW stellt alle anderen in den Schatten, kann Waffen tragen