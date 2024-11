Ein Reittier in WoW stellt alle anderen in den Schatten, kann Waffen tragen

Ein neues Reittier in World of Warcraft dürfte der Liebling vieler Fans werden. Denn das Mount trägt stolz eure Waffen.

In World of Warcraft gibt es inzwischen weit über 1.000 Reittiere und die meisten ähneln sich in ihren Grundfunktionen doch recht stark. Dass da mal ein Mount erscheint, das etwas ganz Neues macht, ist selten – aber genau das ist in Patch 11.0.7 der Fall, wenn ihr euch Jani sichern könnt.

Den neuen Haupt-Content von Patch 11.0.7 hat Blizzard hier vorgestellt:

Was ist das für ein Reittier? Das Reittier „Jani’s Trashpile“ (zu Deutsch etwa „Janis Müllhaufen“) ist ein neues Reittier, das ihr in Patch 11.0.7 erhalten könnt – zumindest dann, wenn ihr die Arbeit auf euch nehmt, jede Menge Inhalte zu spielen. Strenggenommen ist Jani dabei kein normales Mount, denn ihr reitet den Dino-Loa nicht. Stattdessen werdet ihr direkt in Jani verwandelt, sodass ihr weiter euren Charakter steuert – ihr habt lediglich das Aussehen des Loa.

Als Jani tragt ihr eure Waffen noch. (Bildquelle: wowhead)

Was macht das Reittier so besonders? Jani war einer der kleineren Loa aus Battle for Azeroth und besonders dafür bekannt, jede Menge Müll zu sammeln, Streiche zu spielen und zu stehlen. Genau das wird auch das Reittier können. Denn zusätzlich zum markanten „Hek! Hek! Hek!“ bei jeder Beschwörung, trägt Jani auch stolz eure Waffen, während ihr auf dem Mount sitzt. Offenbar hat Jani eure Waffen als „Schrott“ identifiziert.

Damit ist Jani das erste Reittier, das Waffen tragen kann – selbst wenn das lediglich ein kosmetischer Effekt ist. Kämpfen kann Jani natürlich, so wie jedes andere Mount auch, nicht.

Wie bekommt man das Reittier? Um Janis Müllhaufen in Patch 11.0.7 zu erhalten, muss man einen sehr langen Meta-Erfolg abschließen. Im Grunde muss man sämtliche Inhalte der Erweiterung „Battle for Azeroth“ abschließen, um in den Genuss des Reittiers zu kommen. Die genauen Voraussetzungen dafür haben wir euch hier gezeigt.

Wer will, kann auch jetzt schon damit beginnen, die verschiedenen Erfolge zu absolvieren, denn die meisten können bereits im Vorfeld abgeschlossen werden. Ansonsten könnt ihr euch darauf einstellen, die ganzen Inhalte über die Weihnachtsfeiertage zu zocken – denn der Patch 11.0.7 geht eine Woche vor Weihnachten live.