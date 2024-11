WoW: Für ein neues Mount müsst ihr bald eine alte Erweiterung komplett durchspielen

Ein neues Reittier in World of Warcraft kommt nach langem Warten – aber ihr müsst dafür spielen. Sehr viel. Und auch noch alten Content.

Neue Reittiere in World of Warcraft sind für Sammler immer ein Grund zur Freude. Doch manche Aufgaben scheinen schier gigantisch zu sein. Eine davon, die mit Patch 11.0.7 ins Spiel kommt, könnte neue Spielerinnen und Spieler für Wochen beschäftigen – und das in altem Content. Veteranen könnten es etwas leichter haben, wenn sie zur Zeit von Battle for Azeroth bereits gespielt haben.

Aktuell feiert man in WoW den 20. Geburtstag des Spiels:

Was ist das für ein Erfolg? Der Erfolg trägt den Namen „A Farewell to Arms“ und ist ein großer Meta-Erfolg, für den man 18 andere Erfolge errungen haben muss, von denen die meisten wiederum Meta-Erfolge sind. Anders gesagt: Eine richtig dicke Aufgabe. Die Erfolge spielen alle in der Erweiterung „Battle for Azeroth“ – also in Content, der bereits eine ganze Weile veraltet ist.

Was für eine Belohnung gibt es? Als Belohnung winkt „Jani’s Trashpile“, also „Janis Müllhaufen“. Jani ist einer der kleineren Loa, die man in Battle for Azeroth immer mal wieder treffen konnte. Jani kommt in einigen Quests vor und fast immer muss man als kleiner Dino irgendjemanden ausrauben oder bestrafen. Das Reittier sieht exakt so aus wie Jani.

Jani kennen viele schon – bald ist der Loa ein Mount. (Bildquelle: wowhead)

Was muss man alles erledigen? Der Meta-Erfolg „A Farewell to Arms“ ist lang – richtig, richtig lang. Ihr müsst dafür so ziemlich alle Inhalte von Battle for Azeroth abschließen und dabei häufig auch Erfolge erledigen, die nicht einfach so „auf dem Weg“ liegen, sondern die man gezielt verfolgen muss. Zu den Meta-Erfolgen gehören:

Uldir: Bezwingt alle Bosse in Uldir auf normal oder höher.

Bezwingt alle Bosse in Uldir auf normal oder höher. Schlacht um Dazar Alor: Bezwingt alle Bosse in der Schlacht von Dazar Alor auf normal oder höher.

Bezwingt alle Bosse in der Schlacht von Dazar Alor auf normal oder höher. Schmelztiegel der Stürme: Besiegt alle Bosse im Schmelztiegel der Stürme auf normal oder höher.

Besiegt alle Bosse im Schmelztiegel der Stürme auf normal oder höher. Der Ewige Palast: Besiegt alle Bosse im Ewigen Palast auf normal oder höher.

Besiegt alle Bosse im Ewigen Palast auf normal oder höher. Ny’alotha, die Erwachte Stadt: Besiegt alle Bosse in Ny’alotha, die Erwachte Stadt, auf normal oder höher.

Besiegt alle Bosse in Ny’alotha, die Erwachte Stadt, auf normal oder höher. I’m On Island Time: Ein riesiger Meta-Erfolg, bei dem ihr alle seltenen Feinde, alle Schätze und alle gebietsspezifischen Erfolge der 6 anfänglichen Gebiete aus Battle for Azeroth erringen müsst, zusätzlich zu 100 Weltquests dort.

Ein riesiger Meta-Erfolg, bei dem ihr alle seltenen Feinde, alle Schätze und alle gebietsspezifischen Erfolge der 6 anfänglichen Gebiete aus Battle for Azeroth erringen müsst, zusätzlich zu 100 Weltquests dort. War Stories: Schließt alle Story-Kampagnen-Quests in Battle for Azeroth ab (Horde und Allianz).

Schließt alle Story-Kampagnen-Quests in Battle for Azeroth ab (Horde und Allianz). Azerothian Diplomant: Werdet Respektvoll bei allen 6 Ruffraktionen in Battle for Azeroth.

Werdet Respektvoll bei allen 6 Ruffraktionen in Battle for Azeroth. Expeditionsleiter: Schließt alle Erfolge der Insel-Expeditionen ab (ausgenommen des PvP-Erfolgs).

Schließt alle Erfolge der Insel-Expeditionen ab (ausgenommen des PvP-Erfolgs). Maximum Effort: Schließt alle Erfolge der Kriegsfronten von Battle for Azeroth ab, zusätzlich zu zahlreichen Missionen am Missionstisch eures Schiffes.

Schließt alle Erfolge der Kriegsfronten von Battle for Azeroth ab, zusätzlich zu zahlreichen Missionen am Missionstisch eures Schiffes. Undersea Usurper: Schließt nahezu alle Erfolge in Naz’jatar ab.

Schließt nahezu alle Erfolge in Naz’jatar ab. Mecha-Done: Schließt nahezu alle Erfolge auf Mechagon ab.

Schließt nahezu alle Erfolge auf Mechagon ab. Through the Depths of Visions: Schließt nahezu alle Erfolge der Schrecklichen Visionen ab.

Schließt nahezu alle Erfolge der Schrecklichen Visionen ab. Full Heart, Can’t Lose: Schließt nahezu alle Erfolge für das Herz von Azeroth ab.

Schließt nahezu alle Erfolge für das Herz von Azeroth ab. Dressed to Kill: Battle for Azeroth: Sammelt mindestens 4 Sets (PvP oder PvE) aus Battle for Azeroth.

Sammelt mindestens 4 Sets (PvP oder PvE) aus Battle for Azeroth. To All the Squirrels I Set Sail to See: Benutzt /liebe auf alle Kleintiere von Battle for Azeroth.

Warum macht Blizzard das? Blizzard hat bereits vor einer Weile damit begonnen, solche Erfolge für vergangene Erweiterungen zu implementieren – bei Shadowlands gab es einen ähnlichen Erfolg und auch Dragonflight hat zum Ende der Erweiterungen einen Erfolg dieser Art erhalten. Es ist davon auszugehen, dass Blizzard hier langsam nach und nach alle Erweiterungen nachziehen lässt, bis es für jede einen so umfangreichen Erfolg gibt, der dann mit einem besonderen Reittier belohnt wird.

Für viele dürfte das ein neuer Anlass sein, die alten Inhalte noch einmal zu spielen und sich so ein hübsches Reittier zu verdienen – und nebenbei auch das eine oder andere Transmog-Item aus den Raids oder Insel-Expeditionen. Da ein großer Teil der Erfolge auch nachträglich angerechnet wird oder bereits abgeschlossen ist, haben Veteranen hier eine deutlich einfachere Aufgabe vor sich.

“Alter Content” scheint ohnehin gerade das Thema zu sein, denn auch die neue Insel der Sirene ist eigentlich aus Battle for Azeroth.