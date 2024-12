Zu wenig Tanks, zu wenig Heiler – WoW hat das Problem noch verstärkt

Ein Mangel an Tanks und Heilern ist in MMORPGs normal. Aber World of Warcraft verstärkt das Problem aktuell noch.

Im Grunde „seit immer“ gibt es in World of Warcraft ein Problem bei der Verteilung der Rollen. DPS-Charaktere gibt es ohne Ende, aber Tanks und Heiler sind Mangelware. Das führt zu langen Wartezeiten bei der Gruppenzusammenstellung, egal ob automatisiert oder manuell.

Im Laufe der Jahre hat Blizzard zwar neue Klassen gebracht, die als Tank oder Heiler fungieren können, aber das ursprüngliche Problem ist unverändert.

Aktuell scheint es gar so, als hätte Blizzard diese Problematik noch verstärkt, denn der Heiler- und Tank-Mangel nimmt zu. Die Gründe dafür liegen auf der Hand – findet zumindest ein Teil der Community.

Was ist das Problem? Mit The War Within wurden Tanks und Heiler massiven Änderungen unterworfen. Tanks mussten über alle Klassen hinweg massive Einschränkungen ihrer Eigenheilung hinnehmen. Zwar haben alle Tanks noch zahlreiche Cooldowns, um sich eine Weile selbst am Leben zu halten, aber sich vollkommen eigenständig zu heilen, ist nahezu unmöglich. Tanks sind extrem stark auf Heiler angewiesen in dieser Saison.

Gleichzeitig haben Heiler mit mehreren Problemen zu kämpfen. Zum einen müssen sie mehr Fokus auf den Tank legen, zum anderen gibt es deutlich mehr Kämpfe mit viel AoE-Schaden, der sich nicht vermeiden lässt.

Hinzu kommt, dass das Unterbrechen-System für Feinde geändert wurde. Dadurch kommt es faktisch seltener zu Zauber-Unterbrechungen, was wiederum zu mehr Schaden in der Gruppe und auf den Tanks führt. Etwas, das beide Rollen zusätzlich stärker belastet.

Was ist daraufhin passiert? Diese Änderungen haben im Verlauf der Saison dazu geführt, dass immer mehr Spielerinnen und Spieler die Flinte ins Korn geworfen und ihre Freude am Heilen oder Tanken verloren haben. Die Folge ist, dass Gruppen seltener zustande kommen und Wartezeiten sich erhöht haben.

So diskutiert die Community: Im Subreddit von WoW wird das Problem seit Wochen diskutiert und fast jeden Tag tauchen verschiedene Threads dazu auf. In einem davon gibt es diese Meinungen:

„Tut mir leid, aber alle Tanks zu nerfen, damit „das Heilen fesselnder ist“ war verdammt dumm. Sie müssen die Tank-Nerfs zurücknehmen und etwas daran ändern, wie verdammt schrecklich Heilen in dieser Saison ist.“ – Jigsaw-Complex

„Weißt du, was gegen den Mangel an Heilern und Tanks helfen würde? Wir nerfen die Überlebens-Fähigkeit der Tanks massiv und machen das Heilen noch stressiger. Das wird die Spielerschaft definitiv dazu ermuntern, diese Rollen zu spielen!“ – Irgendjemand bei Blizzard, vermutlich“ – Heybarbaruiva

Klar scheint zu sein, dass Blizzard sich für die kommende Saison etwas überlegen muss. Denn wenn die Verteilung von Spielerinnen und Spielern auf die Tank- und Heiler-Rollen so bleibt wie bisher, dann werden immer weniger Gruppen zustande kommen. Und das schadet dann der ganzen Community.

Ein anderes Problem für viele Leute auf hohem Spielniveau ist, dass das Aufholen quasi unmöglich ist.