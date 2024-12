Aufholen dauert in WoW zu lange – ist nahezu unmöglich

Wer auf hohem Niveau spielt und einen anderen Charakter in World of Warcraft ausprobieren will, leidet gerade. Denn da versagt das System.

World of Warcraft hat sich mit „The War Within“ von einem Charakter-zentrischen Spiel zu einem Account-zentrischen Spiel entwickelt. Was man auf dem Account einmal erarbeitet hat, soll für alle Charaktere gelten. Das umfasst auch viele Catch-Up-Mechanismen, um Zweitcharaktere rasch auszurüsten. Allerdings gilt das nur für ein mittleres, spielerisches Niveau. Wer gerne die härtesten Inhalte zockt, muss das Vielfache an Zeit investieren, um einen Twink nachzuziehen.

Was ist das Problem? Grundsätzlich gibt es in World of Warcraft inzwischen ziemlich viele und recht gute „Catch-Up“-Mechanismen, um die Charaktere bis zu einem bestimmten Niveau auszurüsten. Genau diese Grenze, die in der Regel bei Itemlevel 626 – also dem maximal möglichen, das mit „heroischen“ Items erreichbar ist.

Die tatsächliche, mögliche Obergrenze liegt allerdings bei 639, das entspricht dann vollständig ausgebauten mythischen Items.

Der Leistungsunterschied zwischen einem Charakter mit Itemlevel 626 und einem mit 639 liegt bei 10 % – 15 %. Das ist eine ziemliche Lücke, die nur schwer aufholbar ist.

Wer mit seinem Haupt-Charakter auf einem höheren Niveau spielt, der kann Zweitcharaktere im Grunde nur nachholen, wenn er oder sie den gleichen Aufwand noch einmal betreibt.

Denn allein um die für die Aufwertung notwendigen Wappen zu sammeln, müsste man aktuell rund 100 Dungeons auf „Mythisch+“ erledigen, die mindestens Stufe 8 oder höher sind.

Dieser Zeitaufwand wäre aber noch nicht alles, denn an Gegenstände zu gelangen, die überhaupt so weit aufgewertet werden können, ist nur über die wöchentliche Kiste in Dornogal oder den mythischen Raid möglich. Alternativ lässt sich auch Ausrüstung auf Itemlevel 636 craften.

Was wünscht sich die Community? Lösungsansätze gibt es viele und die Ideen sind recht unterschiedlich. Vor allem wollen die meisten, dass ihre Zeit im Spiel respektiert wird. Wenn man einen Charakter bereits sehr gut ausgerüstet hat, sollte es einfacher sein, einen zweiten ebenfalls auf das Niveau nachzuholen, damit man die gleichen Inhalte spielen kann wie mit dem Main. Einige der populärsten Vorschläge sind:

Es sollten 50 % mehr Wappen für die Aufwertung droppen, bis man zum Niveau des besten Charakters des Accounts aufgeschlossen hat.

Abgeschlossene Dungeons sollten mehr Wappen gewähren, auch wenn das Zeitlimit überschritten wird.

Es benötigt eine Aufholmechanik für die wöchentliche Schatzkammer. Wer nicht von Tag 1 an The War Within mit einem Charakter gespielt hat, kann die Gegenstände aus der wöchentlichen Kiste quasi gar nicht mehr aufholen.

Das Thema wird im Subreddit von WoW derweil recht angeregt diskutiert. Die meisten scheinen sich allerdings einig zu sein, dass es deutlich leichter sein sollte, Zweitcharaktere auf das Niveau des Mains nachzuholen. Das darf ruhig ein wenig dauern, aber es muss schon schneller möglicher sein als bisher.

Denn obwohl The War Within bereits extrem „twinkfreundlich“ ist und es rasch ermöglicht, Zweitcharaktere auf ein bestimmtes Niveau nachzuholen – wenn man die härtesten Inhalte im Spiel spielt, dann ist das bisher quasi nicht möglich und benötigt weitaus mehr Zeit. Vielleicht lässt Blizzard sich da bei anderen Spielen inspirieren – so wie auch bei dem bekanntesten WoW-Symbol.