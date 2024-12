Das wohl bekannteste Symbol von World of Warcraft stammt aus einem ganz anderen Spiel

World of Warcraft hat sich an bekannten Ideen bedient. Ausgerechnet das bekannteste Symbol stammt aus einem Schleich-Spiel.

In großen MMORPGs wie World of Warcraft gibt es jede Menge Symbole, die für Fans eine klare Bedeutung haben. Ein lila Schriftzug steht für ein episches Item, ein Schild-Symbol für einen Charakter in Tank-Spezialisierung und ein grüner Boden-Effekt für Heilung, in der man am besten ganz knapp nicht steht, um den Heiler auf die Palme zu bringen.

Doch manche dieser Symbole sind gar nicht von World of Warcraft „erfunden“ oder haben ihren Ursprung sogar in gänzlich anderen Spielen. Eines davon ist der Quest-Marker, mit dem NPCs ausgestattet sind.

Um welches Symbol geht es? Die Rede ist von bekannten „Ausrufezeichen“, die in World of Warcraft bei verschiedenen NPCs und Objekten markieren, dass man hier eine Quest annehmen kann. Das Symbol ist bereits seit der Vanilla-Version des Spiels in Verwendung und wurde – abgesehen von einer kleinen grafischen Aufhübschung – noch immer in genau der gleichen Weise wie damals verwendet.

Woher stammt das Symbol eigentlich? Einer der ehemaligen Lead Animator von Blizzard, Kevin Beardslee, hat erklärt, woher er das Symbol eigentlich kannte – nämlich aus Metal Gear Solid. Er sagte dazu zum Magazin GamesRadar:

Ich glaube, ich habe damals Metal Gear Solid gespielt und wenn dieser „Brrrrrnk!“-Ausrufezeichen-Alarm über jemandes Kopf erschien, dann wusste ich A) Ich bin verängstigt und B) Ich weiß genau, dass der Typ mich hasst. Ich dachte mir: Was wenn wir das über den Kopf unserer Quest-Geber setzen? Dann weißt du sofort, dass du mit dem Kerl reden solltest […].

Falls ihr Metal Gear Solid nicht mehr kennt: In den frühen Ablegern der Spielereihe war das Ausrufezeichen ein Symbol dafür, dass man entdeckt wurde – im Regelfall bedeutete das, dass im nächsten Moment Panik ausbricht und Snake aufgeflogen ist. Die Bedeutung war also eine gänzlich andere als später in World of Warcraft. Dennoch genügte es offenbar, um die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu ziehen.

Inzwischen ist das Ausrufezeichen-Symbol mehr als nur ein fester Bestandteil in World of Warcraft. Wenn man in ein neues Gebiet kommt, scannt man als WoW-Fans beinahe automatisch die Umgebung nach dem gelben Symbol, das eine Quest verspricht. Es würde sicher lange dauern, sich an ein neues Symbol zu gewöhnen.

Auch andere Sachen sind in World of Warcraft in 20 Jahren gleichgeblieben – zum Beispiel der Preis für eine Dienstleistung, die ihr sicher ebenfalls seit dem Start von World of Warcraft nutzt.