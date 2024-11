20 Jahre WoW und Briefmarken kosten weiterhin nur 30 Kupfer – Community feiert die Post aus Azeroth (und den Abo-Preis)

In 20 Jahren World of Warcraft hat sich in Azeroth ganz schön viel verändert. Einige wenige Dinge sind aber auch gleich geblieben, und das feiert die Community von WoW.

Was feiert die Community von WoW genau? Nun, zum einen natürlich die aktuelle Jubiläums-Party zum 20. Geburtstag von World of Warcraft. Zum anderen aber auch einige Dinge, die sich in den zwei Dekaden in Azeroth nicht verändert haben, und zwar hier, auf Reddit.

Ausgangspunkt der launigen Diskussion ist ein Post von Impressive_Internet, der es feiert, dass der Versand eines Ingame-Briefes weiterhin nur 30 Kupferstücke kostet: „Ein großes Lob an den Postdienst in Sturmwind und Orgrimmar, der den Briefverkehr bezahlbar lässt.“

Zum Vergleich: Im Jahr 2005 kostete es im echten Leben 55 Cent, einen Standardbrief zu frankieren. Heute muss man 85 Cent in die Briefmarke investieren. Das entspricht einer Preissteigerung von 54,55 Prozent. Anfang 2025 wird es sogar noch teurer, von einer Anhebung auf 95 Cent ist die Rede (via tagesschau.de). Kein Wunder also, dass die Post aus Azeroth so gelobt wird.

Einige Highlights aus 20 Jahren WoW:

Keine Inflation, weniger Bürokratie

Was feiern die Spieler noch? Der Nutzer Staran ergänzt auf Reddit, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel Lob verdienen: „Es kommen immer wieder neue Knotenflugpunkte dazu, und kein Bürgermeister oder Bürokrat da draußen plant, sie zu streichen oder für veraltet zu erklären.“

Kangaroo- weist indes darauf hin (via Reddit), dass in all den Jahren auch der Preis fürs WoW-Abo stabil geblieben ist. Viele andere loben das ebenfalls. washout77 schreibt (via Reddit): „Ich will es nicht verhexen oder so, aber ich habe neulich darüber nachgedacht, wie verrückt es ist, dass WoW 2004 herauskam und $14,99 pro Monat kostete, und es hat sich nie geändert.“

MDA1912 befürchtet jetzt indes das Schlimmste (via Reddit): „Postet nicht so ein Zeug. Wir sind nur einen Wowhead-Artikel/ein Tettles-Video davon entfernt, dass die Post 5 Gold pro Brief kostet.“ Insgesamt kommt der Post bereits auf fast 3.500 Upvotes und mehr als 130 Kommentare.

Was hat sich WoW über die 20 Jahre erhalten, das ihr besonders abfeiert? Verratet es uns in den Kommentaren! Rechnet ihr irgendwann mit einer Erhöhung des Abos? Eine Sache, die sich bald ändern wird, hat Blizzard vor kurzer Zeit angekündigt: Nach 20 Jahren bekommt World of Warcraft endlich Housing