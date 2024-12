Spieler aus Throne and Liberty feiern eine Neuerung, die nicht in den Patch Notes steht

Mit Patch 1.10.0 sind nicht nur die Speer-Waffe, Dimensionsprüfungen, die Folterkammer der Schreie oder die Kriegsspiele für Throne and Liberty erschienen. Eine Neuerung, die nicht in den Patch Notes steht, wird von der Community aktuell besonders gefeiert.

Was ist das für eine Neuerung? Wer Throne and Liberty mit einer gewissen Ambition spielt, der braucht für verschiedene Situationen die dazu passenden Zusammenstellungen von Ausrüstung und Skills. Lange Zeit war die Zahl an Sets, die ihr speichern durftet, jedoch auf je drei für Skills und Ausrüstung begrenzt.

Was hat sich mit Patch 1.10.0 geändert? Zum einen könnt ihr euch über den kostenlosen Pfad vom Kampfpass jetzt je einen zusätzlichen Set-Slot für Skills und Ausrüstung erspielen. Zum anderen finden sich jetzt im Ingame-Shop je sechs weitere Set-Slots für Skills und Ausrüstung. Kostenpunkt: 125 Lucent pro Freischaltung. Insgesamt also 1.500 Lucent.

Wer den Kampfpass ausreichend weit freischaltet und die Lucent investiert, kann also jetzt bis zu je zehn Sets für Skills und Ausrüstung abspeichern und zwischen diesen dann per Knopfdruck hin- und herschalten.

Ob Patch 1.10.0 von Throne and Liberty für einen nachhaltigen Anstieg der Spielerzahlen sorgen kann?

„Yeeees, Yeeees yeeeeeeeees“

Wie reagiert die Community auf die Neuerung? Auch wenn es sich um eine Neuerung handelt, die mit dem Ingame-Shop sowie der Echtgeld-Währung Lucent verknüpft ist, freuen sich viele Spieler über die Möglichkeit, sich endlich zusätzliche Set-Slots freischalten zu können.

hermeneze schreibt auf Reddit: „Nun, es ist billig, es ist es wert, lasst es uns holen.“

epik findet den Preis ebenfalls mehr als okay (via Reddit): „Unfassbar günstig, das ist unerwartet, aber ich nehme es.“

sobril17 freut sich offensichtlich (via Reddit): „Yeeees, Yeeees yeeeeeeeees.“

Dardanelles17 wundert sich auf Reddit: „Warum zum Teufel haben sie das nicht in den Patch Notes erwähnt? Viele Leute hatten genau danach gefragt.“

Alphawarid gibt auf Reddit zu: „Ich werde nicht lügen: Das ist das einzige Spiel, bei dem ich zwei- bis dreimal im Monat die Kreditkarte zücke. Sie wissen, wie sie mich melken können.“

Wer Throne and Liberty regelmäßig spielt und beispielsweise die Abgrund-Dungeons, Weltbosse und Koop-Dungeons farmt, der dürfte sich mehr als genug Lucent erspielt haben, um sich die ersten oder sogar alle Slots ohne Echtgeldeinsatz kaufen zu können. Falls ihr nach möglichen Farmmethoden sucht, schaut hier vorbei: Lucent farmen in Throne and Liberty – So holt ihr euch die Echtgeldwährung Luzent durch Gameplay