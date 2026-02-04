Ein MMO starb nach 20 Tagen, ein anderes lebt seit 30 Jahren: 10 Rekorde aus der Geschichte der MMORPGs [MeinMMO Classic]

Liste
4 Min. Karsten Scholz 3 Kommentare Lesezeichen
Ein MMO starb nach 20 Tagen, ein anderes lebt seit 30 Jahren: 10 Rekorde aus der Geschichte der MMORPGs [MeinMMO Classic]

Das Genre der Online-Rollenspiele blickt auf viele Dekaden und unzählige Errungenschaften zurück. In diesem Artikel präsentieren wir allen Fans von WoW, FFXIV, ESO und Co. 10 bemerkenswerte Rekorde aus der Welt der MMORPGs.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO und ist vom Stand Dezember 2024. Die Rekorde sind aber immer noch aktuell.

Die fantastischen Welten der MMORPGs ziehen seit vielen Jahren schon unzählige Spieler in ihren Bann. Sie bilden das Fundament riesiger Communitys, treiben ihre Fans zu Höchstleistungen an und schaffen Momente sowie Erinnerungen, die es in der Form in keinem anderen Genre gibt.

Einige dieser Höchstleistungen spiegeln sich in Weltrekorden wider, die über die Dekaden hinweg aufgestellt wurden. Manch ein „World Record“ dokumentiert hingegen die Entwicklung, die das Genre durchlaufen hat, oder die Passion, mit der ein Studio das eigene MMORPG geschaffen hat. Im Folgenden stellt euch MeinMMO einige dieser Rekorde aus der Welt der Online-Rollenspiele vor.

Woher kommen die Infos? Von der offiziellen Webseite der Guinness World Records. Dort tauchen natürlich auch nur Rekorde auf, die von jemandem eingereicht worden sind. Einige der Rekorde sind dabei sehr speziell. Etwa der Rekord des ältesten Spielers (86 Jahre alt) von World of Warcraft, der 850 einzigartige Haustiere sammeln konnte (via guinnessworldrecords.com).

Die größte Bannwelle aller Zeiten

Es ist bekannt, dass viele Publisher und Entwickler am liebsten in großen Bannwellen gegen Accounts vorgehen, die gegen die Nutzungsvereinbarungen des jeweiligen Spiels verstoßen haben. Laut guinnessworldrecords.com soll die bislang größte Sperrungsaktion dabei 16.000 Spieler auf einen Schlag erwischt haben.

Geschwungen wurde der Bannhammer von NCSoft, und zwar im Online-Rollenspiel Aion, am 23. November 2009. Die betroffenen Accounts sollen Echtgeldhandel betrieben, Exploits ausgenutzt und Bots eingesetzt haben.

Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsole
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Call of Duty bekämpft jetzt Spieler, die Hunderte Euro ausgeben, um auf Konsole auch ohne Skill zu gewinnen Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht Experte analysiert in der 2. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms nicht nur die „größte Lanze“ von Westeros Nach 10 Jahren fließt überraschend eine Träne: Ich habe Dragon Quest 7 mit dem neuen Remake nochmal gespielt „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war

Das erste „Ab 18“-MMORPG

Eventuell denkt ihr jetzt zuerst an Age of Conan, das im Mai 2008 von Funcom veröffentlicht worden ist und aufgrund der brutalen Kämpfe sowie einer gewissen Portion Nacktheit eine USK-Alterseinstufung ab 18 Jahren erhalten hat.

Tatsächlich gab es aber noch ein anderes Online-Rollenspiel aus Japan, das sich noch früher ein „Adult Rating“ eingefangen hat. Der Name des MMORPGs: A3 (steht für „Art, Alive, and Attraction)“ (via guinnessworldrecords.com). Die englische Version des Spiels wurde mit der Schließung der globalen und indischen Server im Jahr 2009 beerdigt.

Für Mobile gibt es mittlerweile einen Nachfolger, A3: Still Alive, der zwar erneut einen Hardcore-Ansatz besitzt, aber eine USK ab 12 Jahren besitzt.

Der fleißigste MMORPG-Publisher

Das koreanische Unternehmen NCSoft soll zwischen der Gründung im März 1997 und Oktober 2010 bereits 24 MMORPGs veröffentlicht haben (via guinnessworldrecords.com). In diese Phase fallen unter anderem Lineage, Lineage II, City of Heroes, Guild Wars, Tabula Rasa und Aion.

In den folgenden 14 Jahren kamen natürlich diverse weitere Titel dazu, wie Blade & Soul, WildStar, Guild Wars 2, Lineage M oder zuletzt Throne and Liberty. Mit Aion 2, Project LLL und Project E stehen zudem gleich mehrere MMORPG-Projekte auf der Release-Liste für 2025 und darüber hinaus.

Mehr zu MMORPGs:
Mehr zum Thema
WoW nervt euch gerade? Dann solltet ihr in diese MMORPGs 2024 reinschauen
von Cortyn
Mehr zum Thema
Neue MMORPGs der Zukunft glänzen in ersten Trailern, nur Nachfolger von Ragnarok Online wirkt wie von vorgestern
von Karsten Scholz

Das MMORPG mit der kürzesten Lebensdauer

Erinnert ihr euch noch an APB (All Points Bulletin)? Das MMORPG wollte das sein, was GTA Online später geworden ist. Leider trafen zum Launch viele Probleme auf langweilige Missionen, fummelige Steuerung und altbackene Grafik.

Nur 79 Tage nach dem Launch zogen die Entwickler den Stecker (via guinnessworldrecords.com). Rückerstattungen für den Kaufpreis oder die gezahlten Abo-Gebühren soll es nie gegeben haben.

Noch schneller gingen beim SciFi-MMO Phylon die Lichter aus. Nur 20 Tage nach dem Launch am 20. Juni 2007 waren die Server sowie die zugehörige Webseite plötzlich offline (via guinnessworldrecords.com).

Quelle(n): Guinness World Records
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
10
Gefällt mir!
3
Kommentieren

WoW: 5 neue Housing-Items, die in Patch 12.0 versteckt sind

MMORPG Liste meisten Spieler WoW

Die 15 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler (Update für STO)

Beste MMOs skaled

Die 10 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2026

MMORPG Erweiterungen 2024 Power-Ranking

Die 10 besten MMORPGs 2026 – Welches passt zu mir?

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
ApolloBlue13
#1230424

Ich weiß nicht ob man es als Rekord sehen kann, aber was Paragon von Epic Games gehmacht hatte nachdem sie das Game eingestellt haben fand ich sehr Fair und gerecht:

Alle Assets vom Spiel im Wert von 12Mio für alle Kostenlos zugänglich gehmacht.

Rückerstattung jeglicher getätigten Käufe dür das Spiel Paragon seit Beginn ohne ausnahmen.

0
Toby87
#1230483

Würde Paragon heute gerne wieder zurückhaben.
Mich hat bis dato kein Moba so abgeholt, Schade das es für Fortnite aufgegeben wurde

0
Andy
#1230402

Ist das Mmo in Brasilien denn immer noch verboten?

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

3
0
Sag uns Deine Meinungx