Ein MMO starb nach 20 Tagen, ein anderes lebt seit 30 Jahren: 10 Rekorde aus der Geschichte der MMORPGs [MeinMMO Classic]

Das Genre der Online-Rollenspiele blickt auf viele Dekaden und unzählige Errungenschaften zurück. In diesem Artikel präsentieren wir allen Fans von WoW, FFXIV, ESO und Co. 10 bemerkenswerte Rekorde aus der Welt der MMORPGs.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO und ist vom Stand Dezember 2024. Die Rekorde sind aber immer noch aktuell.

Die fantastischen Welten der MMORPGs ziehen seit vielen Jahren schon unzählige Spieler in ihren Bann. Sie bilden das Fundament riesiger Communitys, treiben ihre Fans zu Höchstleistungen an und schaffen Momente sowie Erinnerungen, die es in der Form in keinem anderen Genre gibt.

Einige dieser Höchstleistungen spiegeln sich in Weltrekorden wider, die über die Dekaden hinweg aufgestellt wurden. Manch ein „World Record“ dokumentiert hingegen die Entwicklung, die das Genre durchlaufen hat, oder die Passion, mit der ein Studio das eigene MMORPG geschaffen hat. Im Folgenden stellt euch MeinMMO einige dieser Rekorde aus der Welt der Online-Rollenspiele vor.

Woher kommen die Infos? Von der offiziellen Webseite der Guinness World Records. Dort tauchen natürlich auch nur Rekorde auf, die von jemandem eingereicht worden sind. Einige der Rekorde sind dabei sehr speziell. Etwa der Rekord des ältesten Spielers (86 Jahre alt) von World of Warcraft, der 850 einzigartige Haustiere sammeln konnte (via Von der offiziellen Webseite der Guinness World Records. Dort tauchen natürlich auch nur Rekorde auf, die von jemandem eingereicht worden sind. Einige der Rekorde sind dabei sehr speziell. Etwa der Rekord des ältesten Spielers (86 Jahre alt) von World of Warcraft, der 850 einzigartige Haustiere sammeln konnte (via guinnessworldrecords.com ).

Die größte Bannwelle aller Zeiten

Es ist bekannt, dass viele Publisher und Entwickler am liebsten in großen Bannwellen gegen Accounts vorgehen, die gegen die Nutzungsvereinbarungen des jeweiligen Spiels verstoßen haben. Laut guinnessworldrecords.com soll die bislang größte Sperrungsaktion dabei 16.000 Spieler auf einen Schlag erwischt haben.

Geschwungen wurde der Bannhammer von NCSoft, und zwar im Online-Rollenspiel Aion, am 23. November 2009. Die betroffenen Accounts sollen Echtgeldhandel betrieben, Exploits ausgenutzt und Bots eingesetzt haben.

Das erste „Ab 18“-MMORPG

Eventuell denkt ihr jetzt zuerst an Age of Conan, das im Mai 2008 von Funcom veröffentlicht worden ist und aufgrund der brutalen Kämpfe sowie einer gewissen Portion Nacktheit eine USK-Alterseinstufung ab 18 Jahren erhalten hat.

Tatsächlich gab es aber noch ein anderes Online-Rollenspiel aus Japan, das sich noch früher ein „Adult Rating“ eingefangen hat. Der Name des MMORPGs: A3 (steht für „Art, Alive, and Attraction)“ (via guinnessworldrecords.com). Die englische Version des Spiels wurde mit der Schließung der globalen und indischen Server im Jahr 2009 beerdigt.

Für Mobile gibt es mittlerweile einen Nachfolger, A3: Still Alive, der zwar erneut einen Hardcore-Ansatz besitzt, aber eine USK ab 12 Jahren besitzt.

Der fleißigste MMORPG-Publisher

Das koreanische Unternehmen NCSoft soll zwischen der Gründung im März 1997 und Oktober 2010 bereits 24 MMORPGs veröffentlicht haben (via guinnessworldrecords.com). In diese Phase fallen unter anderem Lineage, Lineage II, City of Heroes, Guild Wars, Tabula Rasa und Aion.

In den folgenden 14 Jahren kamen natürlich diverse weitere Titel dazu, wie Blade & Soul, WildStar, Guild Wars 2, Lineage M oder zuletzt Throne and Liberty. Mit Aion 2, Project LLL und Project E stehen zudem gleich mehrere MMORPG-Projekte auf der Release-Liste für 2025 und darüber hinaus.

Das MMORPG mit der kürzesten Lebensdauer

Erinnert ihr euch noch an APB (All Points Bulletin)? Das MMORPG wollte das sein, was GTA Online später geworden ist. Leider trafen zum Launch viele Probleme auf langweilige Missionen, fummelige Steuerung und altbackene Grafik.

Nur 79 Tage nach dem Launch zogen die Entwickler den Stecker (via guinnessworldrecords.com). Rückerstattungen für den Kaufpreis oder die gezahlten Abo-Gebühren soll es nie gegeben haben.

Noch schneller gingen beim SciFi-MMO Phylon die Lichter aus. Nur 20 Tage nach dem Launch am 20. Juni 2007 waren die Server sowie die zugehörige Webseite plötzlich offline (via guinnessworldrecords.com).