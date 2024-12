WoW: Wir wissen jetzt, wie viele Millionen das 78€-Mount gemacht hat

Mit dem Super-Premium-Reittier in World of Warcraft hat Blizzard mehrere Millionen verdient. Wie viel genau, das lässt sich jetzt abschätzen.

In World of Warcraft gibt es immer mal kleinere Aufreger, doch kaum ein Vorfall der letzten Monate hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie ein Reittier für stolze 78€. Für Blizzard dürfte sich das aber ausgezahlt haben – denn wir haben nun Daten, an denen wir zumindest grob abschätzen können, wie viele Leute sich das Luxus-Mount gekauft haben.

Um welches Reittier geht es? Die Rede ist vom „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“. Dieses Reittier tauchte Ende Oktober im Shop des Spiels auf, für den gesalzenen Preis von 78 € (bzw. 90 $). Damit ist das Reittier teurer als die meisten Vollpreis-Titel und sogar teurer als eine neue WoW-Erweiterung.

Dennoch hat sich das Reittier offenbar gut verkauft, was auch an den Features liegt. Denn auf dem Reittier ist nicht nur ein Briefkasten, sondern auch ein Auktionshaus-NPC, sodass man von überall in der Spielwelt auf diese Dienste zugreifen kann.

Woher stammen die Daten? Die Website „Data for Azeroth“ greift regelmäßig auf die Blizzard-API zu und ist dabei in der Lage, jede Menge Daten der Charaktere und Accounts von World of Warcraft auszulesen. Dabei ist es dann möglich, die Datensätze auf verschiedene Kriterien zu überprüfen.

So lässt sich etwa schauen, wie viel Prozent der Accounts über ein bestimmtes Reittier verfügen. Da sich diese Abfrage auch mit dem „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ durchführen lässt, können wir errechnen, wie viel Geld das gute Stück eingebracht hat.

Die Antwort: Mindestens weit über 4 Millionen Euro.

Das Reittier ist offenbar eine Lizenz zum Gelddrucken.

Wie errechnet sich der Wert? Data of Azeroth hat aktuell 1.156.260 Accounts erfasst und erkennt, dass 5,3552 % aller Accounts das Reittier „Goldgeschmückter Händlerbrutosaurus“ in ihrem Besitz haben. Das entspricht 61.920 Accounts. Multipliziert man diese Anzahl nun mit den Kosten von 78 €, ergibt das eine stolze Summe von 4.829.760 Euro – oder, wenn man die 90$ US-Kosten für das Mount als Berechnungsgrundlage nimmt – eine Summe von 5.572.800 $.

Sind da alle Accounts enthalten? Nein. Data for Azeroth kann nicht sämtliche Accounts einbeziehen. Denn es gibt etwa die Möglichkeit, Account-Erfolge für Charaktere zu deaktivieren und häufig lassen sich auch nicht alle Daten korrekt abrufen.

Wie hoch die Zahl der tatsächlichen aktiven WoW-Accounts in World of Warcraft: The War Within ist, lässt sich nur erahnen – sie wird aber zwangsweise größer sein als der hier verwendete Datensatz, der zusätzlich den asiatischen Raum komplett auslässt.

Wenn man andere Datensätze zum Vergleich heranzieht, dürfte WoW deutlich mehr Spielerinnen und Spieler haben – was wiederum bedeuten würde, dass der Dino noch viel mehr Gewinn eingefahren hat und den entsprechenden Betrag vervielfachen könnte.

Die tatsächliche Anzahl der verkauften Händler-Dinos dürfte dementsprechend noch deutlich höher liegen, sodass wir hier lediglich einen Minimalwert errechnen können, was das Reittier mindestens an Einnahmen generiert hat. Wenn man bedenkt, dass nun die Weihnachtszeit begonnen hat, wird es sicher noch den einen oder anderen WoW-Fan geben, der sich das Mount selbst unter den Winterhauchbaum legt.

Sammler von exklusiven Reittieren können sich übrigens freuen – denn bald kehrt ein absoluter Fan-Liebling in den Handelsposten zurück.