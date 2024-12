Das MMORPG Final Fantasy XIV hat nur einen Wunschpartner für eine Koop, aber es ist eins der erfolgreichsten Spiele der Welt

Ganz konkret fände er es toll, wenn die LoL-Champions Aatrox und Aurelion Sol Raid-Bosse in Final Fantasy XIV wären. Umgekehrt würde er sich auch wünschen, dass es Final-Fantasy-XIV-Charaktere in den Kader von LoL schaffen.

Was die Titel anderer Unternehmen angeht, so liebe ich persönlich League of Legends und spiele das Spiel schon seit Langem, sodass ein Crossover mit diesem Spiel ein wahr gewordener Traum wäre.

Weil ihr in Raids immer wieder versagt, will der Chef von Final Fantasy XIV euch die Mechaniken jetzt besser erklären

Wer ist der Entwickler? Der Entwickler, um den es geht, ist Masaki Nakagawa. Er arbeitet als Lead Battle Content Desinger am MMORPG Final Fantasy XIV und ist in der Community unter anderem als Mr. Ozma bekannt. Er designt unter anderem die epischen Raids für das Game, aber auch den ab dem 24. Dezember 2024 verfügbaren chaotischen Allianz-Raid .

Final Fantasy XIV hat schon so einige Event-Kooperationen hinter sich. Zuletzt unter anderem Final Fantasy XVI, Fall Guys und Yo-Kai Watch. Einer der Entwickler will jetzt eine mit einem der erfolgreichsten Spiele der Welt.

