Final Fantasy XIV: Spieler zeigt beeindruckende Strategien im “Fall Guys”-Event, schafft 100 Siege in drei Tagen

Ein besonders ehrgeiziger Spieler in Final Fantasy XIV hat in nur drei Tagen 100 Siege im Fall Guys -Event geschafft. MeinMMO verrät euch, wie er das Ganze angestellt hat.

Was ist das für ein Event? Das “Final Fantasy x Fall Guys”-Event startete am 31. Oktober. Die niedlichen Bohnen aus Fall Guys haben zuvor bereits eine beeindruckende Auswahl an kosmetischen Gegenständen im Stil von FFXIV erhalten, unter anderem Outfits von Alphinaud und Alisaie und einen Fat Chocobo Skin .

Die berühmten Bohnen sind nun in den Gold Saucer gezogen und haben den neuen Bereich Blunderville eröffnet. 24 Spieler treten in Minispielen im Fall Guys-Stil und mit Konzepten aus Inhalten von FFXIV gegeneinander an. Das Spiel besteht aus drei Runden und in jeder Runde fliegen Spieler raus. In der letzten Runde kämpfen die Spieler um die Krone.

Ein besonders ehrgeiziger Spieler namens Syabumi Gift hat in weniger als einer Woche 100 Siege im Fall Guys -Event erzielt – was eine ziemlich beeindruckende Leistung ist.

Freut ihr euch auch schon auf die kommende Erweiterung von FFXIV? Hier könnt ihr den Trailer zu Dawntrail anschauen:

Erfolgsstory im Gold Saucer: 100 Siege im FFXIV x Fall Guys -Event

Syabumi Gift hat also bereits 100 Siege in wenigen Tagen in Blunderville erzielt. Damit hat der Spieler die Errungenschaft It’s a Blunderful Life IV bereits freigeschaltet und trägt nun den Titel King/Queen Bean . Das Event begann am 31. Oktober und bereits am 2. November war Syabumi Gift die Queen Bean .

Noch erfreulicher ist, dass dieser talentierte Spieler Videos auf X geteilt hat, in denen er seine Strategien und Taktiken offenlegt. Diese Videos bieten wertvolle Einblicke und Tipps für alle, die sich der Herausforderung von Blunderville stellen möchten.

Hier könnt ihr den X-Beitrag von SyabusyabuFes (im Spiel: Syabumi Gift) sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wir fassen euch ein paar Strategien zusammen, die ihr auch in den Video sehen könnt:

In Video 1 springt der Spieler ganz einfach am Rand der Plattform über die Lücken, so könnt ihr den schwingenden Klingen mühelos ausweichen – jedenfalls sieht es bei Syabumi Gift mühelos aus.

In den Videos ist zudem zu sehen, dass Syabumi Gift nicht nur stumpf auf einer Plattform verweilt, sondern von der einen auf die andere springt, um so den Gefahren auszuweichen.

Bei den schwingenden Kugeln mit der drehenden Hand über dem Charakter, bleibt Syabumi Gift die ganze Zeit am linken Rand und weicht den Kugeln somit gekonnt aus – was jedoch auch dem guten Timing zu verdanken ist.

Dazu betont Syabumi Gift nämlich Folgendes:

Ehrlich gesagt fängt es mittlerweile an, ein Spiel zu werden, bei dem es darum geht, ob man eine gute Zufallszahl bekommt oder nicht, aber ich habe es geschafft, es soweit zu bringen, dass ich einigermaßen zufrieden bin … SyabusyabuFes via X

Wie lange geht das Event? In Bezug auf das Event selbst: Ihr könnt noch bis zum 31. Dezember am Fall Guys-Event in Final Fantasy XIV teilnehmen. Das Event wird in unregelmäßigen Abständen als wiederkehrendes Event verfügbar sein. Wann es zurückkehren wird, ist allerdings bisher noch nicht bekannt.

Welche Belohnungen gibt es sonst noch? Für jede Runde erhaltet ihr sowohl Gold Saucer Points als auch eine neue Währung, mit der ihr besondere kosmetische Gegenstände im Fall Guys -Stil kaufen könnt. Zum Beispiel einen Hoodie, eine Krone, Hose und Schuhe. Außerdem auch ein spezielles Mount, Emote, Möbel, Deko und sogar die bekannte Fall Guys -Theme als Orchester-Rolle. Es warten noch weitere zahlreiche Belohnungen auf euch, die ihr mit der In-Game-Währung kaufen könnt.

Das Fall Guys-Event in Final Fantasy XIV macht nicht nur unglaublich viel Spaß, sondern bringt auch beeindruckende Spielerleistungen wie die von Syabumi Gift hervor.

Nach 10 Jahren hat ein äußerst ehrgeiziger Spieler in Final Fantasy XIV alle verfügbaren Errungenschaften freigeschaltet: Nach 10 Jahren hat der Erste das MMORPG Final Fantasy XIV durchgespielt – Spieler staunen über so viel Hingabe