Der Schöpfer von Fallout hat 6 Jahre an einem MMORPG gearbeitet, das es nur 4 Jahre gab – Glaubt den Grund für das Scheitern zu kennen

Ein erfahrener Entwickler hat nach Erfolgen mit der Fallout-Reihe an einem MMORPG gearbeitet. Nach der Fertigstellung war das Spiel aber nur wenige Jahre online – was den Entwickler dahinter nicht verwundert.

Um welchen Entwickler geht es? Tim Cain hat an einigen der bekanntesten Spiele aller Zeiten mitgearbeitet. Er war einer der Erfinder von Fallout, außerdem arbeitete er an Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Pillars of Eternity oder The Outer Worlds mit.

Das Spiel, an dem er am längsten gewerkelt hat, ist aber ein anderes. Die Rede ist vom MMORPG WildStar, das 2014 erschien. Es wurde von Carbine Studios entwickelt, der Publisher war NCSoft. Das MMORPG überzeugte Fans mit seiner kunterbunten SciFi-Welt, den actionreichen Kämpfen und schwierigen Raids.

Leider war das Spiel nicht sonderlich lange spielbar. Schon vier Jahre nach Erscheinen wurde WildStar eingestellt – genaugenommen am 28. November 2018.

Da war Tim Cain längst schon nicht mehr Teil des Entwicklerteams. Er hat das Studio bereits früher verlassen und blickt heute verwundert auf das Projekt. Cain glaubt zu wissen, warum WildStar gescheitert ist.

Eine (zu) lange Entwicklung

Was erzählt Cain? Der Entwickler erinnert sich PC Gamer gegenüber an die Zeit, als die Arbeiten an WildStar begannen. Damals im Jahr 2005 wäre das Team sehr klein gewesen, nur etwa zehn Leute waren beteiligt. Es waren vor allem Veteranen, die bereits an Spielen wie World of Warcraft gearbeitet hatten.

Während der Entwicklung sammelten die kreativen Köpfe hinter dem Projekt zahlreiche ausgefallene Ideen und testeten sie. So zog sich die Arbeit immer weiter in die Länge.

Tim Cain arbeitete insgesamt sechs Jahre an WildStar. Das ist länger als bei jedem anderen Projekt, an dem er beteiligt war. Zum Vergleich: An Fallout 1 saß Cain rund dreieinhalb Jahre. Natürlich ist ein MMORPG ein wesentlich umfangreicheres Unterfangen, trotzdem glaubt der Entwickler, dass die lange Entwicklung dem Spiel geschadet hat.

Noch vor der Fertigstellung verließ Cain das Unternehmen. Als WildStar 2014 erschien, war der Entwickler mit anderen Projekten beschäftigt und hatte selbst keine Zeit zu spielen. Aber er beobachtete, wie sich das MMORPG schlug und wie es langsam scheiterte. Cain beschreibt das heute so:

Sie haben insgesamt neun Jahre daran gearbeitet, als WildStar endlich herauskam. Und das allein verursacht Probleme, weil sich die Spiele verändert hatten. Was die Leute wollten, hatte sich geändert. Andere Konkurrenten waren auf den Markt gekommen und hatten gezeigt, was man kann. Man kann sich ein Ziel setzen und darauf hinarbeiten, aber wenn man so lange braucht, verschiebt sich das Ziel. Tim Cain via PC Gamer

Die Konkurrenz war größer und moderner geworden. Neben WoW dominierten Spiele wie Guild Wars 2, ESO oder Star Wars: The Old Republic den Markt.

Cain zufolge war WildStar anzumerken, dass es lange in Entwicklung war und dem Vergleich mit modernen MMORPGs nicht standhielt. Teils fehlten Features, die andere Spiele auszeichneten, was letztlich zum Ende führte. Habt ihr WildStar damals gespielt? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.