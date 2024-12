Der Schöpfer von Fallout erklärt die wichtige Rolle von Dosen-Bohnen in der Postapokalypse

Fallout hat eine vielschichtige Welt voller kleiner Details. Der Erfinder der Reihe erklärt nun, was es mit Bohnen auf sich hat – und wie wichtig sie bei der Konzeption des Spiels waren.

Wer ist der Schöpfer von Fallout? Tim Cain war leitender Entwickler bei Fallout 1 und somit in die Konzeption der Welt und ihrer Bewohner involviert. Mittlerweile betreibt er einen YouTube-Kanal, auf dem er gerne mal aus dem Nähkästchen plaudert und alte Anekdoten zum Besten gibt. Er klärt auch über häufig gestellte Fragen auf, wie etwa: Wie viele Vaults gibt es eigentlich?

Kürzlich sprach Tim Cain über die zeitliche Einordnung des ersten Spiels. Das spielt nämlich im Jahr 2161 in Südkalifornien. Exakt 84 Jahre nach dem verheerenden Atomkrieg zwischen China und den USA.

Im Zuge dieses Konflikts wurde die Erde verwüstet und die Postapokalypse eingeleitet. Wer es sich leisten konnte, zog sich schon während des Krieges in die sicheren Vaults zurück. Alle anderen sind gestorben oder haben knapp an der Oberfläche überlebt.

Tim Cain hat jetzt erklärt, warum sich er und sein Team für den Zeitsprung von 84 Jahren entschieden haben – und was Bohnen damit zu tun haben.

Fallout 76 hat inzwischen seinen ersten Raid erhalten – hier seht ihr den Trailer:

Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – Heute mit der FYNG Show und den Game Awards

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

Alles, was ihr zu Fallout 76 wissen müsst – in 2 Minuten

Ein Item in CoD ist teurer als das eigentliche Spiel – Macht jetzt nach 3 Monaten das, was es soll

Warum genau die 84 Jahre? Tim Cain erzählt, dass man genügend Jahre nach dem Krieg verstreichen lassen wollte, sodass die meisten Menschen aus jener Zeit nicht mehr am Leben sind.

Die 84 Jahre haben aber noch einen anderen, praktischen Grund: Die Entwickler wollten, dass bestimmte Dinge aus der Zeit des Krieges noch immer verwendbar sind. Als Beispiel führt Tim Cain Dosen-Bohnen an:

Ich erinnere mich, dass wir darüber sprachen, Konserven zu finden, und obwohl Konserven nur 10 oder 20 Jahre haltbar sind, sind sie wirklich gut, wenn sie nicht anfangen, sich auszudehnen. Wenn Sie also eine Dose Bohnen finden und die Versiegelung in Ordnung zu sein scheint und die Bohnen nicht aufquellen, können Sie sie wahrscheinlich gut essen. Wir wollten also Konserven, was uns damals in Bezug auf unsere Forschungsmöglichkeiten auf weniger als ein Jahrhundert beschränkte.

Tim Cain auf seinem YouTube-Kanal